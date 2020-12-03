https://ria.ru/20201203/nots-1587532666.html

В России разрабатывают систему оценки для подтверждения статуса НОЦ

В России разрабатывают систему оценки для подтверждения статуса НОЦ

Система оценки научно-образовательного центра мирового уровня для подтверждения статуса такого центра разрабатывается в России, оценка будет проводится не... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:23

2020-12-03T16:23

2020-12-03T16:23

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_0:0:1399:788_1400x0_80_0_0_47900825bdb386310bba201facef1a5b.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Система оценки научно-образовательного центра мирового уровня для подтверждения статуса такого центра разрабатывается в России, оценка будет проводится не менее, чем раз в год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В России в ближайшие годы должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров, которые объединят ведущие вузы, научные организации и компании, представляющие реальный сектор экономики, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач."Статус научно-образовательного центра мирового уровня — не пожизненный, его нужно будет регулярно подтверждать. Сейчас мы работаем над системой оценки, мониторинг эффективности будем проводить минимум раз в год", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.По его словам, заявленные программы и результаты должны соответствовать пяти национальным целям, озвученным президентом РФ, и отраслевым стратегиям. "Главное, чтобы участники в любой момент были готовы защитить свои проекты и чувствовали ответственность. Истории про то, что "старались, но не смогли" не пройдут – речь о федеральных деньгах, поэтому здесь должна быть максимально эффективная работа", - заметил Чернышенко.Он также отметил, что на поддержку деятельности 10 научно-образовательных центров мирового уровня из федерального бюджета в 2021 году планируется направить 1,279 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200324/1568922579.html

https://ria.ru/20201203/pravitelstvo-1587493997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин