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В России разрабатывают систему оценки для подтверждения статуса НОЦ
В России разрабатывают систему оценки для подтверждения статуса НОЦ
Система оценки научно-образовательного центра мирового уровня для подтверждения статуса такого центра разрабатывается в России, оценка будет проводится не... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:23
2020-12-03T16:23
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Система оценки научно-образовательного центра мирового уровня для подтверждения статуса такого центра разрабатывается в России, оценка будет проводится не менее, чем раз в год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В России в ближайшие годы должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров, которые объединят ведущие вузы, научные организации и компании, представляющие реальный сектор экономики, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач."Статус научно-образовательного центра мирового уровня — не пожизненный, его нужно будет регулярно подтверждать. Сейчас мы работаем над системой оценки, мониторинг эффективности будем проводить минимум раз в год", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.По его словам, заявленные программы и результаты должны соответствовать пяти национальным целям, озвученным президентом РФ, и отраслевым стратегиям. "Главное, чтобы участники в любой момент были готовы защитить свои проекты и чувствовали ответственность. Истории про то, что "старались, но не смогли" не пройдут – речь о федеральных деньгах, поэтому здесь должна быть максимально эффективная работа", - заметил Чернышенко.Он также отметил, что на поддержку деятельности 10 научно-образовательных центров мирового уровня из федерального бюджета в 2021 году планируется направить 1,279 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200324/1568922579.html
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин

В России разрабатывают систему оценки для подтверждения статуса НОЦ

16:23 03.12.2020
 
© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Система оценки научно-образовательного центра мирового уровня для подтверждения статуса такого центра разрабатывается в России, оценка будет проводится не менее, чем раз в год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В России в ближайшие годы должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров, которые объединят ведущие вузы, научные организации и компании, представляющие реальный сектор экономики, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач.
Сотрудники лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2020
24 марта, 08:00Хорошие новости
Научно-образовательные центры: послужить стране и реализовать себя
"Статус научно-образовательного центра мирового уровня — не пожизненный, его нужно будет регулярно подтверждать. Сейчас мы работаем над системой оценки, мониторинг эффективности будем проводить минимум раз в год", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.
По его словам, заявленные программы и результаты должны соответствовать пяти национальным целям, озвученным президентом РФ, и отраслевым стратегиям. "Главное, чтобы участники в любой момент были готовы защитить свои проекты и чувствовали ответственность. Истории про то, что "старались, но не смогли" не пройдут – речь о федеральных деньгах, поэтому здесь должна быть максимально эффективная работа", - заметил Чернышенко.
Он также отметил, что на поддержку деятельности 10 научно-образовательных центров мирового уровня из федерального бюджета в 2021 году планируется направить 1,279 миллиарда рублей.
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