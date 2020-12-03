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Назван способ обойти ограничения против "Северного потока — 2"
Назван способ обойти ограничения против "Северного потока — 2"
Контракт "Газпрома" с австрийской OMV на поставки газа в Германию может дать возможность обойти европейские ограничения на строительство "Северного потока — 2", РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:37
2020-12-03T22:57
северный поток — 2
балтийское море
omv
газпром
в мире
экономика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Контракт "Газпрома" с австрийской OMV на поставки газа в Германию может дать возможность обойти европейские ограничения на строительство "Северного потока — 2", считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.По действующему европейскому законодательству, половина мощностей газопроводов, приходящих в ЕС по морю, должны отдать независимым поставщикам. Исключение касается маршрутов, прокачка по которым началась до мая 2019 года.По данным газеты "Коммерсант", контракт "Газпрома" и OMV, выполнение которого началось 1 декабря, предполагает ежегодные поставки газа в размере около шести миллиардов кубометров на протяжении 15 лет. Документ не касается продаж газа в Австрию.Как объяснила Белова, если закупки газа будут вестись с территории России, OMV окажется независимым поставщиком и сможет воспользоваться мощностями "Северного потока — 2"."Если и четыре других европейских кредитора "Северного потока — 2" — Wintershall, Uniper, Shell и Engie — купят у "Газпрома" по шесть миллиардов кубометров, это составит как раз более половины мощности газопровода", — говорится в статье.В середине мая Федеральное сетевое агентство отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, проект не успели достроить к 23 мая 2019 года, поэтому он подпадает под вступившие в силу поправки к нормами третьего энергопакета Евросоюза. Директива, помимо прочего, требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо частично заполнял альтернативный поставщик, либо чтобы его часть на территории Евросоюза принадлежала третьей компании.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.В середине октября Соединенные Штаты расширили экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.
https://ria.ru/20201128/gazoprovod-1586778388.html
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северный поток — 2, балтийское море, omv, газпром, в мире, экономика

Назван способ обойти ограничения против "Северного потока — 2"

17:37 03.12.2020 (обновлено: 22:57 03.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Контракт "Газпрома" с австрийской OMV на поставки газа в Германию может дать возможность обойти европейские ограничения на строительство "Северного потока — 2", считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
По действующему европейскому законодательству, половина мощностей газопроводов, приходящих в ЕС по морю, должны отдать независимым поставщикам. Исключение касается маршрутов, прокачка по которым началась до мая 2019 года.
По данным газеты "Коммерсант", контракт "Газпрома" и OMV, выполнение которого началось 1 декабря, предполагает ежегодные поставки газа в размере около шести миллиардов кубометров на протяжении 15 лет. Документ не касается продаж газа в Австрию.
Как объяснила Белова, если закупки газа будут вестись с территории России, OMV окажется независимым поставщиком и сможет воспользоваться мощностями "Северного потока — 2".
"Если и четыре других европейских кредитора "Северного потока — 2" — Wintershall, Uniper, Shell и Engie — купят у "Газпрома" по шесть миллиардов кубометров, это составит как раз более половины мощности газопровода", — говорится в статье.
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В середине мая Федеральное сетевое агентство отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, проект не успели достроить к 23 мая 2019 года, поэтому он подпадает под вступившие в силу поправки к нормами третьего энергопакета Евросоюза. Директива, помимо прочего, требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо частично заполнял альтернативный поставщик, либо чтобы его часть на территории Евросоюза принадлежала третьей компании.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В середине октября Соединенные Штаты расширили экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Также Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.
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Северный поток — 2Балтийское мореOMVГазпромВ миреЭкономика
 
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