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Новак надеется, что мировой спрос на нефть восстановится в 2021 году
Новак надеется, что мировой спрос на нефть восстановится в 2021 году
Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:19
2020-12-03T23:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
александр новак
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году."Вы спросили, когда восстановится рынок. Сейчас трудно сказать. Это зависит не от нефтяной отрасли. Нефтяная отрасль выйдет на те уровни, которые были, очень быстро. Вопрос в восстановлении спроса, в восстановлении мировой экономики, последствия пандемии, как долго будут действовать антикризисные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос. Надеемся, что это будет в следующем году", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.
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цены на нефть, опек, александр новак, экономика

Новак надеется, что мировой спрос на нефть восстановится в 2021 году

23:19 03.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году.
"Вы спросили, когда восстановится рынок. Сейчас трудно сказать. Это зависит не от нефтяной отрасли. Нефтяная отрасль выйдет на те уровни, которые были, очень быстро. Вопрос в восстановлении спроса, в восстановлении мировой экономики, последствия пандемии, как долго будут действовать антикризисные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос. Надеемся, что это будет в следующем году", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 20:15
ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакЭкономика
 
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