https://ria.ru/20201203/neft-1587590202.html

Новак надеется, что мировой спрос на нефть восстановится в 2021 году

Новак надеется, что мировой спрос на нефть восстановится в 2021 году

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T23:19

2020-12-03T23:19

2020-12-03T23:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

опек

александр новак

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году."Вы спросили, когда восстановится рынок. Сейчас трудно сказать. Это зависит не от нефтяной отрасли. Нефтяная отрасль выйдет на те уровни, которые были, очень быстро. Вопрос в восстановлении спроса, в восстановлении мировой экономики, последствия пандемии, как долго будут действовать антикризисные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос. Надеемся, что это будет в следующем году", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

https://ria.ru/20201203/neft-1587574645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, александр новак, экономика