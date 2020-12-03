https://ria.ru/20201203/nato-1587542799.html

Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, заявили в МИД

Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, заявили в МИД

Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, действия альянса расшатывают региональную стабильность и вбивают клин между странами-соседями,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:59

2020-12-03T16:59

2020-12-03T17:20

мария захарова

румыния

грузия

политика

черное море

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_0:68:2984:1747_1400x0_80_0_0_a02dd06ec7b0162580ddf1228c2a4056.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, действия альянса расшатывают региональную стабильность и вбивают клин между странами-соседями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что натовцы подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, натаскивают на противостояние России в ходе совместных маневров и учений."Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом. Также хотела бы сказать, что в черноморском регионе уже имеется опыт поддержания силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587536135.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html

румыния

грузия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, румыния, грузия, политика, черное море, нато