Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, заявили в МИД
16:59 03.12.2020 (обновлено: 17:20 03.12.2020)
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, действия альянса расшатывают региональную стабильность и вбивают клин между странами-соседями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками", - сказала Захарова на брифинге.
"Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом. Также хотела бы сказать, что в черноморском регионе уже имеется опыт поддержания силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.