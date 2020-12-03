Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/nato-1587542799.html
Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, заявили в МИД
Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, заявили в МИД
Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, действия альянса расшатывают региональную стабильность и вбивают клин между странами-соседями,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:59
2020-12-03T17:20
мария захарова
румыния
грузия
политика
черное море
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_0:68:2984:1747_1400x0_80_0_0_a02dd06ec7b0162580ddf1228c2a4056.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, действия альянса расшатывают региональную стабильность и вбивают клин между странами-соседями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что натовцы подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, натаскивают на противостояние России в ходе совместных маневров и учений."Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом. Также хотела бы сказать, что в черноморском регионе уже имеется опыт поддержания силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587536135.html
https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html
румыния
грузия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0b6d61803f525c0cb71b5ab5e10169ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, румыния, грузия, политика, черное море, нато

Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО в Черном море, заявили в МИД

16:59 03.12.2020 (обновлено: 17:20 03.12.2020)
 
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, действия альянса расшатывают региональную стабильность и вбивают клин между странами-соседями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 16:33
МИД отверг обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии
Она отметила, что натовцы подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, натаскивают на противостояние России в ходе совместных маневров и учений.
"Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом. Также хотела бы сказать, что в черноморском регионе уже имеется опыт поддержания силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 11:30
Аксенов прокомментировал заявление НАТО о военной мощи России в Крыму
 
Мария ЗахароваРумынияГрузияПолитикаЧерное мореНАТО
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния