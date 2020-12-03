https://ria.ru/20201203/nasledie-1587526201.html
"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?
"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?
Ветхая усадьба, полуразрушенный храм, покинутая школа и советский ДК. Надо ли всё это сохранять? Или испытание временем пройдут не все старинные здания, а только те, что докажут свою "ценность"? Что правильнее: снести и построить что-то новое или отреставрировать? Кто занимается сохранением таких небольших объектов, а главное — зачем?
2020-12-03T15:50
2020-12-03T15:50
2020-12-03T15:50
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?
Ветхая усадьба, полуразрушенный храм, покинутая школа и советский ДК. Надо ли всё это сохранять? Или испытание временем пройдут не все старинные здания, а только те, что докажут свою "ценность"? Что правильнее: снести и построить что-то новое или отреставрировать? Кто занимается сохранением таких небольших объектов, а главное — зачем?
Всегда ли всё упирается в деньги? Почему мы смотрим на известные "руины" за границей, и как подобные культурные объекты могут помочь развить российский туризм? Чем отличается работа по сохранению культурного наследия в столице от того, как спасают памятники в регионах? Почему всё больше волонтёров начинают реставрировать старые здания в своих городах и правда ли, что интерес к этой теме растёт?О своём опыте спасения разрушенного храма в Вологодской области рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" и проекта "ПроНаследие.Медиа".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?
Ветхая усадьба, полуразрушенный храм, покинутая школа и советский ДК. Надо ли всё это сохранять? Или испытание временем пройдут не все старинные здания, а только те, что докажут свою "ценность"? Что правильнее: снести и построить что-то новое или отреставрировать? Кто занимается сохранением таких небольших объектов, а главное — зачем?