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Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:07
2020-12-03T18:07
2020-12-03T18:07
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адольф гитлер
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии, сообщает издание Daily Mail. Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки". По словам Уунона, его отец не понимал, с какими историческими событиями ассоциируется имя Адольфа Гитлера, когда назвал его в честь фюрера. Тем не менее Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф Уунона.Республика Намибия долгое время была немецкой колонией. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных, и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.
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африка, намибия, адольф гитлер, в мире
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии
, сообщает издание Daily Mail
.
Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки".
"Я не стремлюсь к политическому могуществу и не собираюсь захватывать мир", — прокомментировал свою победу политик.
По словам Уунона, его отец не понимал, с какими историческими событиями ассоциируется имя Адольфа Гитлера, когда назвал его в честь фюрера.
Тем не менее Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф Уунона.
Республика Намибия долгое время была немецкой колонией. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных, и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.