https://ria.ru/20201203/namibiya-1587554878.html

Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии

Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии

РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:07

2020-12-03T18:07

2020-12-03T18:07

африка

намибия

адольф гитлер

в мире

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии, сообщает издание Daily Mail. Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки". По словам Уунона, его отец не понимал, с какими историческими событиями ассоциируется имя Адольфа Гитлера, когда назвал его в честь фюрера. Тем не менее Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф Уунона.Республика Намибия долгое время была немецкой колонией. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных, и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/el-ayyubi-1587380724.html

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африка, намибия, адольф гитлер, в мире