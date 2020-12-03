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Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:07
2020-12-03T18:07
африка
намибия
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии, сообщает издание Daily Mail. Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки". По словам Уунона, его отец не понимал, с какими историческими событиями ассоциируется имя Адольфа Гитлера, когда назвал его в честь фюрера. Тем не менее Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф Уунона.Республика Намибия долгое время была немецкой колонией. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных, и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.
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африка, намибия, адольф гитлер, в мире

Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии

18:07 03.12.2020
 
Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах в Намибии
Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах в Намибии - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии, сообщает издание Daily Mail.
Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов и прошел в региональный совет от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки".

"Я не стремлюсь к политическому могуществу и не собираюсь захватывать мир", — прокомментировал свою победу политик.

По словам Уунона, его отец не понимал, с какими историческими событиями ассоциируется имя Адольфа Гитлера, когда назвал его в честь фюрера.
Тем не менее Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф Уунона.
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Республика Намибия долгое время была немецкой колонией. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных, и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.
 
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