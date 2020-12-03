https://ria.ru/20201203/morrison-1587452827.html

WeChat удалила пост премьера Австралии из-за "искажения фактов"

WeChat удалила пост премьера Австралии из-за "искажения фактов"

Китайская социальная сеть WeChat удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критикующий публикацию официального представителя МИД КНР о... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:19

2020-12-03T09:19

2020-12-03T09:19

чжао лицзянь

скотт моррисон

wechat

хуа чуньин

мид кнр

афганистан

китай

австралия

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1400x0_80_0_0_dfedb04d2702132ee12450a260e9feb3.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Китайская социальная сеть WeChat удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критикующий публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях австралийских военнослужащих и содержащий обращение к китайской общине в Австралии, сообщает телеканал ABC.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена.Сообщается, что Моррисон решил воспользоваться популярным китайским мессенджером, чтобы выразить свое отвращение к опубликованному в понедельник твиту представителя МИД КНР. Премьер-министр заявил в своем сообщении, что Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях "честно и прозрачно", как сделала бы любая "свободная, демократическая и просвещенная нация". Он отметил, что данный конфликт не повлияет на отношение к китайской общине в Австралии.Сообщение, опубликованное австралийским премьером во вторник вечером, уже в среду было недоступно. Вместо поста пользователи обнаружили сообщение, в котором говорилось, что удаленная публикация "содержала слова, изображения или видео", которые "искажают факты, искусственно создают материалы на острые социальные темы, искажают исторические события, вводят в заблуждение общественность".По данным телеканала, неназванный чиновник из австралийского правительства заявил, что в настоящее время сложно сказать, была ли публикация Моррисона удалена соцсетью по распоряжению правительства КНР.Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.

https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html

https://ria.ru/20201126/avstraliya-1586390478.html

афганистан

китай

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, скотт моррисон, wechat, хуа чуньин, мид кнр, афганистан, китай, австралия, медиа - общество, в мире