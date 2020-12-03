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WeChat удалила пост премьера Австралии из-за "искажения фактов"
WeChat удалила пост премьера Австралии из-за "искажения фактов"
Китайская социальная сеть WeChat удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критикующий публикацию официального представителя МИД КНР о... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:19
2020-12-03T09:19
чжао лицзянь
скотт моррисон
wechat
хуа чуньин
мид кнр
афганистан
китай
австралия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Китайская социальная сеть WeChat удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критикующий публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях австралийских военнослужащих и содержащий обращение к китайской общине в Австралии, сообщает телеканал ABC.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена.Сообщается, что Моррисон решил воспользоваться популярным китайским мессенджером, чтобы выразить свое отвращение к опубликованному в понедельник твиту представителя МИД КНР. Премьер-министр заявил в своем сообщении, что Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях "честно и прозрачно", как сделала бы любая "свободная, демократическая и просвещенная нация". Он отметил, что данный конфликт не повлияет на отношение к китайской общине в Австралии.Сообщение, опубликованное австралийским премьером во вторник вечером, уже в среду было недоступно. Вместо поста пользователи обнаружили сообщение, в котором говорилось, что удаленная публикация "содержала слова, изображения или видео", которые "искажают факты, искусственно создают материалы на острые социальные темы, искажают исторические события, вводят в заблуждение общественность".По данным телеканала, неназванный чиновник из австралийского правительства заявил, что в настоящее время сложно сказать, была ли публикация Моррисона удалена соцсетью по распоряжению правительства КНР.Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.
https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html
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чжао лицзянь, скотт моррисон, wechat, хуа чуньин, мид кнр, афганистан, китай, австралия, медиа - общество, в мире

WeChat удалила пост премьера Австралии из-за "искажения фактов"

09:19 03.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Китайская социальная сеть WeChat удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критикующий публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях австралийских военнослужащих и содержащий обращение к китайской общине в Австралии, сообщает телеканал ABC.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена.
Сообщается, что Моррисон решил воспользоваться популярным китайским мессенджером, чтобы выразить свое отвращение к опубликованному в понедельник твиту представителя МИД КНР. Премьер-министр заявил в своем сообщении, что Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях "честно и прозрачно", как сделала бы любая "свободная, демократическая и просвещенная нация". Он отметил, что данный конфликт не повлияет на отношение к китайской общине в Австралии.

"Этот пост, содержащий ненастоящие изображения австралийских солдат, не умаляет уважения и признательности к китайской общине в Австралии и не умаляет нашей дружбы с китайским народом", - написал Моррисон.

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Сообщение, опубликованное австралийским премьером во вторник вечером, уже в среду было недоступно. Вместо поста пользователи обнаружили сообщение, в котором говорилось, что удаленная публикация "содержала слова, изображения или видео", которые "искажают факты, искусственно создают материалы на острые социальные темы, искажают исторические события, вводят в заблуждение общественность".
По данным телеканала, неназванный чиновник из австралийского правительства заявил, что в настоящее время сложно сказать, была ли публикация Моррисона удалена соцсетью по распоряжению правительства КНР.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.
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Чжао ЛицзяньСкотт МоррисонWeChatХуа ЧуньинМИД КНРАфганистанКитайАвстралияМедиа - ОбществоВ мире
 
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