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В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19
В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19
Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:56
2020-12-03T14:56
2020-12-03T14:56
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, сообщил РИА Новости в четверг настоятель монастыря отец Варнава."Коронавирусом у нас переболели 8-10 человек, в том числе я. Я вернулся из больницы вчера, была пневмония, 22% поражения легких. В связи с заболеваемостью службы в монастыре последние две недели не велись", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что службы возобновятся в четверг вечером.По данным сайта монастыря, годом основания Успенского монастыря указывается 1646 год, его основатель – старец Далмат.По данным регионального оперштаба, на 3 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9114 случаев COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь, курганская область