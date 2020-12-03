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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201203/monastyr-1587515597.html
В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19
В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19
Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:56
2020-12-03T14:56
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
русская православная церковь
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, сообщил РИА Новости в четверг настоятель монастыря отец Варнава."Коронавирусом у нас переболели 8-10 человек, в том числе я. Я вернулся из больницы вчера, была пневмония, 22% поражения легких. В связи с заболеваемостью службы в монастыре последние две недели не велись", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что службы возобновятся в четверг вечером.По данным сайта монастыря, годом основания Успенского монастыря указывается 1646 год, его основатель – старец Далмат.По данным регионального оперштаба, на 3 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9114 случаев COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь, курганская область

В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19

14:56 03.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, сообщил РИА Новости в четверг настоятель монастыря отец Варнава.
"Коронавирусом у нас переболели 8-10 человек, в том числе я. Я вернулся из больницы вчера, была пневмония, 22% поражения легких. В связи с заболеваемостью службы в монастыре последние две недели не велись", - сказал собеседник агентства.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 21:33Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон напомнил о "коварных свойствах нового вируса"
Он уточнил, что службы возобновятся в четверг вечером.
По данным сайта монастыря, годом основания Успенского монастыря указывается 1646 год, его основатель – старец Далмат.
По данным регионального оперштаба, на 3 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9114 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРусская православная церковьКурганская область
 
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