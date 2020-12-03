https://ria.ru/20201203/monastyr-1587515597.html

В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19

В монастыре в Курганской области произошла вспышка COVID-19

Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:56

2020-12-03T14:56

2020-12-03T14:56

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

русская православная церковь

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Около десяти человек заразились новой коронавирусной инфекцией в Успенском Далматовском мужском монастыре в Курганской области, все службы в монастыре отменены, сообщил РИА Новости в четверг настоятель монастыря отец Варнава."Коронавирусом у нас переболели 8-10 человек, в том числе я. Я вернулся из больницы вчера, была пневмония, 22% поражения легких. В связи с заболеваемостью службы в монастыре последние две недели не велись", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что службы возобновятся в четверг вечером.По данным сайта монастыря, годом основания Успенского монастыря указывается 1646 год, его основатель – старец Далмат.По данным регионального оперштаба, на 3 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9114 случаев COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь, курганская область