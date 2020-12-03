https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587565329.html

Парламент Молдавии утвердил в I чтении закон о статусе русского языка

Парламент Молдавии утвердил в I чтении закон о статусе русского языка

Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, который гарантирует национальным меньшинствам право РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:17

2020-12-03T19:17

2020-12-03T19:17

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, который гарантирует национальным меньшинствам право на использование их родного языка, заявил вице-спикер Влад Батрынча.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласил, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения."Большинством голосов парламент утвердил в первом чтении законопроект о функционировании языков в Молдавии" - заявил Батрынча.Законопроект обеспечивает соблюдение прав граждан изучать и использовать родной язык, также он будет способствовать развитию национальных культур.Если законопроект будет утвержден в окончательном чтении, то русский язык в Молдавии вернет статус языка межнационального общения. Более того, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.Также депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает, что инструкции к лекарствам в Молдавии будут переводить на русский язык.

https://ria.ru/20201130/dolg-1587030761.html

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