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https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587564746.html
В Молдавии хотят провести люстрацию
В Молдавии хотят провести люстрацию
Соцпартия Молдавии разработала законопроект о проведении люстрации и "избавления" государственных органов от чиновников, назначенных в 2016-2017 годах, когда... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:11
2020-12-03T21:19
василий боля
владимир плахотнюк
ренато усатый
москва
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Соцпартия Молдавии разработала законопроект о проведении люстрации и "избавления" государственных органов от чиновников, назначенных в 2016-2017 годах, когда правящую партию возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, заявил на брифинге депутат-социалист Василий Боля.Парламент Молдавии в июне прошлого года принял декларацию "О захваченном государстве", в которой говорилось о том, что большинство государственных органов в стране захвачены Плахотнюком. После этого были отправлены в отставку глава Национального антикоррупционного центра, состав Конституционного суда, генеральный прокурор."Сегодня мы, депутаты-социалисты, предлагаем законопроект о люстрации и избавления государства от влияния олигархов. Мы считаем необходимым продолжить начатый процесс, чтобы не позволить вернуться к власти олигархическому режиму. Мы предлагаем очистить институты государства от тех, кто был назначен в период с 20 января 2016 года по 7 июня 2019 года", — заявил Боля.Он подчеркнул, что в случае вступления этого законопроекта в силу раньше срока прекратятся мандаты членов Совета по телевидению и радиовещанию, руководителей Национального центра по защите данных личного характера, членов Национальной комиссии по финансовому рынку, руководства Национального органа по неподкупности, членов Комиссии по контролю Нацбанка, членов Национального агентства по регулированию в энергетике. Также предусмотрено прекращение полномочий руководителей Национального агентства по регулированию в области телекоммуникаций, Национального агентства по разрешению споров, Совета по конкуренции, а также Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег.Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В апреле 2020 года МВД России заочно предъявило обвинение и молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе денег из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком. Следствие считает их участниками международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/parlament-1587540561.html
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василий боля, владимир плахотнюк, ренато усатый, москва, молдавия, кишинев, в мире

В Молдавии хотят провести люстрацию

19:11 03.12.2020 (обновлено: 21:19 03.12.2020)
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Соцпартия Молдавии разработала законопроект о проведении люстрации и "избавления" государственных органов от чиновников, назначенных в 2016-2017 годах, когда правящую партию возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, заявил на брифинге депутат-социалист Василий Боля.
Парламент Молдавии в июне прошлого года принял декларацию "О захваченном государстве", в которой говорилось о том, что большинство государственных органов в стране захвачены Плахотнюком. После этого были отправлены в отставку глава Национального антикоррупционного центра, состав Конституционного суда, генеральный прокурор.
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"Сегодня мы, депутаты-социалисты, предлагаем законопроект о люстрации и избавления государства от влияния олигархов. Мы считаем необходимым продолжить начатый процесс, чтобы не позволить вернуться к власти олигархическому режиму. Мы предлагаем очистить институты государства от тех, кто был назначен в период с 20 января 2016 года по 7 июня 2019 года", — заявил Боля.
Он подчеркнул, что в случае вступления этого законопроекта в силу раньше срока прекратятся мандаты членов Совета по телевидению и радиовещанию, руководителей Национального центра по защите данных личного характера, членов Национальной комиссии по финансовому рынку, руководства Национального органа по неподкупности, членов Комиссии по контролю Нацбанка, членов Национального агентства по регулированию в энергетике. Также предусмотрено прекращение полномочий руководителей Национального агентства по регулированию в области телекоммуникаций, Национального агентства по разрешению споров, Совета по конкуренции, а также Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В апреле 2020 года МВД России заочно предъявило обвинение и молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе денег из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком. Следствие считает их участниками международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.
Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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Василий БоляВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйМоскваМолдавияКишиневВ мире
 
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