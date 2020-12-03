https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587538879.html
Парламент Молдавии одобрил сокращение полномочий президента
Парламент Молдавии одобрил сокращение полномочий президента
Парламент Молдавии принял в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента, заявил... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:40
2020-12-03T16:40
2020-12-03T17:29
игорь додон
в мире
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.По его словам, это решение поддержал 51 депутат из 101.Инициативу внесла Партия социалистов, которая поддерживает действующего главу государства Игоря Додона. Избранный президент Майя Санду расценила ее как попытку Додона узурпировать власть.После принятия закона президент лишится права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу. Руководство службы и членов коллегии будут назначать депутаты.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Боролись за победу экс-премьер Санду и баллотировавшийся на второй срок Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75 процента голосов.Инаугурация нового президента запланирована на 24 декабря.
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игорь додон, в мире, майя санду, молдавия
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости.
Парламент Молдавии
принял в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
По его словам, это решение поддержал 51 депутат из 101.
Инициативу внесла Партия социалистов, которая поддерживает действующего главу государства Игоря Додона. Избранный президент Майя Санду расценила ее как попытку Додона узурпировать власть.
После принятия закона президент лишится права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу. Руководство службы и членов коллегии будут назначать депутаты.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Боролись за победу экс-премьер Санду
и баллотировавшийся на второй срок Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75 процента голосов.
Инаугурация нового президента запланирована на 24 декабря.