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https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587504774.html
В акции протеста в Кишиневе участвуют около 700 человек
В акции протеста в Кишиневе участвуют около 700 человек
Около 700 человек принимают участие в протесте против сокращения полномочий избранного президента Молдавии, сообщила пресс-служба Генерального инспектората... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:09
2020-12-03T14:09
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Около 700 человек принимают участие в протесте против сокращения полномочий избранного президента Молдавии, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10 часов (11.00 мск) вышли на акцию протеста."В протесте участвуют около 700 человек. Просим всех граждан участвовать в манифестации с соблюдением общественного порядка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генерального инспектората полиции в Facebook.Движение транспорта в центре столицы Молдавии из-за протеста заблокировано, поэтому полиция просит водителей выбирать объездные пути.В связи с пандемией участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. К протесту присоединились депутаты оппозиции, которые заблокировали работу парламента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201203/sandu-1587491256.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

В акции протеста в Кишиневе участвуют около 700 человек

14:09 03.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Около 700 человек принимают участие в протесте против сокращения полномочий избранного президента Молдавии, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10 часов (11.00 мск) вышли на акцию протеста.
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает перед протестующими в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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"В протесте участвуют около 700 человек. Просим всех граждан участвовать в манифестации с соблюдением общественного порядка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генерального инспектората полиции в Facebook.
Движение транспорта в центре столицы Молдавии из-за протеста заблокировано, поэтому полиция просит водителей выбирать объездные пути.

UPDATE: La moment este sistată circulația rutieră pe bd.Ștefan cel Mare, tronsonul cuprins între străzile Maria...

Опубликовано Poliția Republicii Moldova Четверг, 3 декабря 2020 г.
В связи с пандемией участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. К протесту присоединились депутаты оппозиции, которые заблокировали работу парламента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
Потасовка в парламенте Молдавии: сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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