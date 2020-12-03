В акции протеста в Кишиневе участвуют около 700 человек
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Около 700 человек принимают участие в протесте против сокращения полномочий избранного президента Молдавии, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10 часов (11.00 мск) вышли на акцию протеста.
"В протесте участвуют около 700 человек. Просим всех граждан участвовать в манифестации с соблюдением общественного порядка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генерального инспектората полиции в Facebook.
Движение транспорта в центре столицы Молдавии из-за протеста заблокировано, поэтому полиция просит водителей выбирать объездные пути.
UPDATE: La moment este sistată circulația rutieră pe bd.Ștefan cel Mare, tronsonul cuprins între străzile Maria...Опубликовано Poliția Republicii Moldova Четверг, 3 декабря 2020 г.
В связи с пандемией участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. К протесту присоединились депутаты оппозиции, которые заблокировали работу парламента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.