https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587504774.html

В акции протеста в Кишиневе участвуют около 700 человек

В акции протеста в Кишиневе участвуют около 700 человек

Около 700 человек принимают участие в протесте против сокращения полномочий избранного президента Молдавии, сообщила пресс-служба Генерального инспектората... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:09

2020-12-03T14:09

2020-12-03T14:09

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Около 700 человек принимают участие в протесте против сокращения полномочий избранного президента Молдавии, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10 часов (11.00 мск) вышли на акцию протеста."В протесте участвуют около 700 человек. Просим всех граждан участвовать в манифестации с соблюдением общественного порядка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генерального инспектората полиции в Facebook.Движение транспорта в центре столицы Молдавии из-за протеста заблокировано, поэтому полиция просит водителей выбирать объездные пути.В связи с пандемией участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. К протесту присоединились депутаты оппозиции, которые заблокировали работу парламента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201203/sandu-1587491256.html

https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587497399.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире