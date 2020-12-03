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https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587483761.html
Молдавская оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в знак протеста
Молдавская оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в знак протеста
Представители оппозиции заблокировали трибуну в парламенте Молдавии, они недовольны тем, что из повестки дня не убрали проекты, в отношении которых между... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:23
2020-12-03T13:32
зинаида гречаный
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Представители оппозиции заблокировали трибуну в парламенте Молдавии, они недовольны тем, что из повестки дня не убрали проекты, в отношении которых между депутатами возникли разногласия.Депутаты от партии "Действие и солидарность", а также от партии "Платформа "Достоинство и правда" на заседании в четверг настаивали, чтобы из повестки дня парламента были исключены вопросы о статусе русского языка, о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также о правовом статусе Гагаузской автономии на юге республики. Оппозиция аргументировала это тем, что законопроекты нуждаются в доработке, тем более, что сейчас нужно думать о "более важных вещах"."В связи с серьезными нарушениями законодательства и регламента парламента, а также нарушений интересов граждан мы вынуждены прибегнуть к другим мерам, чтобы остановить этот беспредел", - заявил вице-спикер парламента от партии "Платофрма "Достоинство и правда" Александр Слусарь.Депутаты заблокировали парламентскую трибуну, спикер парламента Зинаида Гречаный объявила перерыв.По мнению оппозиции, сейчас необходимо больше внимания уделить проблеме пандемии, а также доработать проект налогово-бюджетной политики, которой многие недовольны.
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зинаида гречаный, молдавия, в мире

Молдавская оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в знак протеста

12:23 03.12.2020 (обновлено: 13:32 03.12.2020)
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Представители оппозиции заблокировали трибуну в парламенте Молдавии, они недовольны тем, что из повестки дня не убрали проекты, в отношении которых между депутатами возникли разногласия.
Депутаты от партии "Действие и солидарность", а также от партии "Платформа "Достоинство и правда" на заседании в четверг настаивали, чтобы из повестки дня парламента были исключены вопросы о статусе русского языка, о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также о правовом статусе Гагаузской автономии на юге республики. Оппозиция аргументировала это тем, что законопроекты нуждаются в доработке, тем более, что сейчас нужно думать о "более важных вещах".
"В связи с серьезными нарушениями законодательства и регламента парламента, а также нарушений интересов граждан мы вынуждены прибегнуть к другим мерам, чтобы остановить этот беспредел", - заявил вице-спикер парламента от партии "Платофрма "Достоинство и правда" Александр Слусарь.
Депутаты заблокировали парламентскую трибуну, спикер парламента Зинаида Гречаный объявила перерыв.
По мнению оппозиции, сейчас необходимо больше внимания уделить проблеме пандемии, а также доработать проект налогово-бюджетной политики, которой многие недовольны.
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 17:20
Санду рассчитывает на поддержку Германии в процессе модернизации Молдавии
 
Зинаида ГречаныйМолдавияВ мире
 
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