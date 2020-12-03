https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587483761.html

Молдавская оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в знак протеста

Молдавская оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в знак протеста

Представители оппозиции заблокировали трибуну в парламенте Молдавии, они недовольны тем, что из повестки дня не убрали проекты, в отношении которых между... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:23

2020-12-03T12:23

2020-12-03T13:32

зинаида гречаный

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Представители оппозиции заблокировали трибуну в парламенте Молдавии, они недовольны тем, что из повестки дня не убрали проекты, в отношении которых между депутатами возникли разногласия.Депутаты от партии "Действие и солидарность", а также от партии "Платформа "Достоинство и правда" на заседании в четверг настаивали, чтобы из повестки дня парламента были исключены вопросы о статусе русского языка, о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также о правовом статусе Гагаузской автономии на юге республики. Оппозиция аргументировала это тем, что законопроекты нуждаются в доработке, тем более, что сейчас нужно думать о "более важных вещах"."В связи с серьезными нарушениями законодательства и регламента парламента, а также нарушений интересов граждан мы вынуждены прибегнуть к другим мерам, чтобы остановить этот беспредел", - заявил вице-спикер парламента от партии "Платофрма "Достоинство и правда" Александр Слусарь.Депутаты заблокировали парламентскую трибуну, спикер парламента Зинаида Гречаный объявила перерыв.По мнению оппозиции, сейчас необходимо больше внимания уделить проблеме пандемии, а также доработать проект налогово-бюджетной политики, которой многие недовольны.

https://ria.ru/20201127/moldaviya-1586656593.html

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зинаида гречаный, молдавия, в мире