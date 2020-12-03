Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587472525.html
В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента
В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента
Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг на акцию протеста перед зданием парламента в центре Кишинева, чтобы выразить несогласие РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:29
2020-12-03T12:10
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587481258_0:1:1280:721_1400x0_80_0_0_6463ebe0c2eb8a7963d1429ef1f68a8c.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг на акцию протеста перед зданием парламента в центре Кишинева, чтобы выразить несогласие с инициативой по сокращению полномочий главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства."Мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать "нет" попытке узурпации власти. Парламент хочет лишить Майю Санду ряда полномочий, чтобы она не могла бороться с коррупцией, пришло время сказать "хватит", - заявил со сцены экс-депутат Оазу Нантой.Протестующие перекрыли улицу возле здания парламента.В связи с тем, что в стране пандемия, участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Люди начинают с привычных лозунгов о том, что нужно избавиться от коррупции, и быстро переходят к тому, что "избавиться" нужно и от парламента, поскольку именно депутаты могут ограничить власть президента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sandu-1586942381.html
https://ria.ru/20201202/sandu-1587395001.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587481258_185:0:1146:721_1400x0_80_0_0_422dc5917849a64b620f7b403e7cd724.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента

11:29 03.12.2020 (обновлено: 12:10 03.12.2020)
 
© РИА НовостиСторонники Майи Санду собрались во время акции протеста перед зданием парламента в центре Кишинева
Сторонники Майи Санду собрались во время акции протеста перед зданием парламента в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг на акцию протеста перед зданием парламента в центре Кишинева, чтобы выразить несогласие с инициативой по сокращению полномочий главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:03
Санду планирует распустить правительство Молдавии
"Мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать "нет" попытке узурпации власти. Парламент хочет лишить Майю Санду ряда полномочий, чтобы она не могла бороться с коррупцией, пришло время сказать "хватит", - заявил со сцены экс-депутат Оазу Нантой.
Протестующие перекрыли улицу возле здания парламента.
В связи с тем, что в стране пандемия, участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Люди начинают с привычных лозунгов о том, что нужно избавиться от коррупции, и быстро переходят к тому, что "избавиться" нужно и от парламента, поскольку именно депутаты могут ограничить власть президента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
2 декабря, 18:06
Санду обвинила Додона в попытке "узурпировать" власть
 
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Узбекистане решение по испытаниям "Спутник V" примут в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния