https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587472525.html

В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента

В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента

Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг на акцию протеста перед зданием парламента в центре Кишинева, чтобы выразить несогласие РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:29

2020-12-03T11:29

2020-12-03T12:10

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг на акцию протеста перед зданием парламента в центре Кишинева, чтобы выразить несогласие с инициативой по сокращению полномочий главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства."Мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать "нет" попытке узурпации власти. Парламент хочет лишить Майю Санду ряда полномочий, чтобы она не могла бороться с коррупцией, пришло время сказать "хватит", - заявил со сцены экс-депутат Оазу Нантой.Протестующие перекрыли улицу возле здания парламента.В связи с тем, что в стране пандемия, участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Люди начинают с привычных лозунгов о том, что нужно избавиться от коррупции, и быстро переходят к тому, что "избавиться" нужно и от парламента, поскольку именно депутаты могут ограничить власть президента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sandu-1586942381.html

https://ria.ru/20201202/sandu-1587395001.html

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире