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https://ria.ru/20201203/mks-1587439759.html
Источник назвал сроки запуска нового российского модуля "Наука" к МКС
Источник назвал сроки запуска нового российского модуля "Наука" к МКС
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет готов к запуску в апреле 2021 года, а "окна" для его отправки к МКС имеются в апреле и... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:04
2020-12-03T03:04
риа наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет готов к запуску в апреле 2021 года, а "окна" для его отправки к МКС имеются в апреле и июле того же года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он пояснил, что грузоподъемность ракеты-носителя "Протон-М" и масса модуля "Наука" оставляют специалистам для выбора ограниченное количество дат пуска.Ранее сообщалось, что запуск планируется на апрель 2021 года.В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Источник назвал сроки запуска нового российского модуля "Наука" к МКС

03:04 03.12.2020
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет готов к запуску в апреле 2021 года, а "окна" для его отправки к МКС имеются в апреле и июле того же года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Работы по подготовке модуля к запуску будут заверены к апрелю 2021 года. Предварительно запуск планируется в апреле, но по баллистическим условиям в качестве еще одного удобного "окна" рассматривается июль", - рассказал источник.
Он пояснил, что грузоподъемность ракеты-носителя "Протон-М" и масса модуля "Наука" оставляют специалистам для выбора ограниченное количество дат пуска.
Ранее сообщалось, что запуск планируется на апрель 2021 года.
В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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