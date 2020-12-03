Источник назвал сроки запуска нового российского модуля "Наука" к МКС
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет готов к запуску в апреле 2021 года, а "окна" для его отправки к МКС имеются в апреле и июле того же года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Работы по подготовке модуля к запуску будут заверены к апрелю 2021 года. Предварительно запуск планируется в апреле, но по баллистическим условиям в качестве еще одного удобного "окна" рассматривается июль", - рассказал источник.
Он пояснил, что грузоподъемность ракеты-носителя "Протон-М" и масса модуля "Наука" оставляют специалистам для выбора ограниченное количество дат пуска.
Ранее сообщалось, что запуск планируется на апрель 2021 года.
В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).