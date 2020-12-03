https://ria.ru/20201203/mks-1587439759.html

Источник назвал сроки запуска нового российского модуля "Наука" к МКС

Источник назвал сроки запуска нового российского модуля "Наука" к МКС

Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет готов к запуску в апреле 2021 года, а "окна" для его отправки к МКС имеются в апреле и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:04

2020-12-03T03:04

2020-12-03T03:04

риа наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет готов к запуску в апреле 2021 года, а "окна" для его отправки к МКС имеются в апреле и июле того же года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он пояснил, что грузоподъемность ракеты-носителя "Протон-М" и масса модуля "Наука" оставляют специалистам для выбора ограниченное количество дат пуска.Ранее сообщалось, что запуск планируется на апрель 2021 года.В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20201202/mks-1587329280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука