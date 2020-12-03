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Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
Уникальный магнитный подшипник, который поможет устранить потери энергии при трении, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:00
2020-12-03T09:00
риа наука
российский научный фонд
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
технологии
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Уникальный магнитный подшипник, который поможет устранить потери энергии при трении, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). По словам исследователей, новая разработка отличается от аналогов простотой и гибкостью конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Сверхпроводники – материалы с нулевым сопротивлением электрическому току – используют, как правило, для создания проводов и кабелей. Как объяснили ученые НИЯУ МИФИ, они обладают еще одним исключительным свойством, применяемым значительно реже, – диамагнетизмом, то есть способностью выталкивать магнитное поле из своего объема.Говоря проще, магнит, помещенный над поверхностью сверхпроводника, не сможет упасть, оставшись парить на некоторой высоте. Исследовав магнитные характеристики так называемых ВТСП-лент – новых композитов на основе высокотемпературных сверхпроводников – группа ученых Института лазерных и пламенных технологий НИЯУ МИФИ разработала на их основе принципиально новый тип бесконтактных подшипников.По словам сотрудников НИЯУ МИФИ, их разработка обеспечивает полностью бесконтактное удержание ротора относительно статора. Применение такого подшипника в двигателях, генераторах и других устройствах с вращающимися валами позволит устранить потери энергии при трении и повысить их энергоэффективность.Использование ВТСП-лент вместо традиционных массивных сверхпроводников дает не только увеличение критической плотности тока в 100 раз, но также серьезное упрощение конструкции и возможность легко создать подшипник нужной формы, отвечающий характеристикам проектируемой техники, отметили ученые НИЯУ МИФИ.Явление магнитной левитации, возникающее при взаимодействии сверхпроводника с источником неоднородного поля, по словам ученых, можно использовать, например, для создания транспорта на магнитной подушке, улучшенных двигателей, кинетических накопителей энергии.Работа поддержана грантом Российского научного фонда №17-19-01527. На конструкцию магнитного подшипника учеными получен патент. В дальнейшем исследователи НИЯУ МИФИ планируют совершенствовать технические характеристики подшипника, адаптируя его для применения в различных электроэнергетических системах.
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российский научный фонд, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии

Уникальный бесконтактный подшипник создали в России

09:00 03.12.2020
 
© Depositphotos / Gorodenkoff Инженер во время испытания сверхпроводникового материала в лаборатории
Инженер во время испытания сверхпроводникового материала в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Depositphotos / Gorodenkoff
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Уникальный магнитный подшипник, который поможет устранить потери энергии при трении, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). По словам исследователей, новая разработка отличается от аналогов простотой и гибкостью конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Сверхпроводники – материалы с нулевым сопротивлением электрическому току – используют, как правило, для создания проводов и кабелей. Как объяснили ученые НИЯУ МИФИ, они обладают еще одним исключительным свойством, применяемым значительно реже, – диамагнетизмом, то есть способностью выталкивать магнитное поле из своего объема.
Говоря проще, магнит, помещенный над поверхностью сверхпроводника, не сможет упасть, оставшись парить на некоторой высоте. Исследовав магнитные характеристики так называемых ВТСП-лент – новых композитов на основе высокотемпературных сверхпроводников – группа ученых Института лазерных и пламенных технологий НИЯУ МИФИ разработала на их основе принципиально новый тип бесконтактных подшипников.

"Эффект Мейсснера-Оксенфельда, то есть диамагнетизм сверхпроводников, позволяет конструировать различную технику, использующую устойчивую магнитную левитацию. Наши исследования показали, что ленты из высокотемпературных сверхпроводников, собранные в пакеты-стопки, могут быть использованы не только в качестве токонесущих элементов, но и для создания эффективных бесконтактных подшипников гибкой конфигурации", – рассказал профессор Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Игорь Руднев.

По словам сотрудников НИЯУ МИФИ, их разработка обеспечивает полностью бесконтактное удержание ротора относительно статора. Применение такого подшипника в двигателях, генераторах и других устройствах с вращающимися валами позволит устранить потери энергии при трении и повысить их энергоэффективность.
Использование ВТСП-лент вместо традиционных массивных сверхпроводников дает не только увеличение критической плотности тока в 100 раз, но также серьезное упрощение конструкции и возможность легко создать подшипник нужной формы, отвечающий характеристикам проектируемой техники, отметили ученые НИЯУ МИФИ.
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Работа поддержана грантом Российского научного фонда №17-19-01527. На конструкцию магнитного подшипника учеными получен патент. В дальнейшем исследователи НИЯУ МИФИ планируют совершенствовать технические характеристики подшипника, адаптируя его для применения в различных электроэнергетических системах.
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