https://ria.ru/20201203/mifi-1587376495.html

Уникальный бесконтактный подшипник создали в России

Уникальный бесконтактный подшипник создали в России

Уникальный магнитный подшипник, который поможет устранить потери энергии при трении, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:00

2020-12-03T09:00

2020-12-03T09:00

риа наука

российский научный фонд

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

технологии

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Уникальный магнитный подшипник, который поможет устранить потери энергии при трении, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). По словам исследователей, новая разработка отличается от аналогов простотой и гибкостью конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Сверхпроводники – материалы с нулевым сопротивлением электрическому току – используют, как правило, для создания проводов и кабелей. Как объяснили ученые НИЯУ МИФИ, они обладают еще одним исключительным свойством, применяемым значительно реже, – диамагнетизмом, то есть способностью выталкивать магнитное поле из своего объема.Говоря проще, магнит, помещенный над поверхностью сверхпроводника, не сможет упасть, оставшись парить на некоторой высоте. Исследовав магнитные характеристики так называемых ВТСП-лент – новых композитов на основе высокотемпературных сверхпроводников – группа ученых Института лазерных и пламенных технологий НИЯУ МИФИ разработала на их основе принципиально новый тип бесконтактных подшипников.По словам сотрудников НИЯУ МИФИ, их разработка обеспечивает полностью бесконтактное удержание ротора относительно статора. Применение такого подшипника в двигателях, генераторах и других устройствах с вращающимися валами позволит устранить потери энергии при трении и повысить их энергоэффективность.Использование ВТСП-лент вместо традиционных массивных сверхпроводников дает не только увеличение критической плотности тока в 100 раз, но также серьезное упрощение конструкции и возможность легко создать подшипник нужной формы, отвечающий характеристикам проектируемой техники, отметили ученые НИЯУ МИФИ.Явление магнитной левитации, возникающее при взаимодействии сверхпроводника с источником неоднородного поля, по словам ученых, можно использовать, например, для создания транспорта на магнитной подушке, улучшенных двигателей, кинетических накопителей энергии.Работа поддержана грантом Российского научного фонда №17-19-01527. На конструкцию магнитного подшипника учеными получен патент. В дальнейшем исследователи НИЯУ МИФИ планируют совершенствовать технические характеристики подшипника, адаптируя его для применения в различных электроэнергетических системах.

https://ria.ru/20191120/1561121715.html

https://ria.ru/20201201/mifi-1586987987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский научный фонд, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии