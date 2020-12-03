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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201203/medvedev-1587527417.html
Медведев призвал наладить прогнозирование этнических конфликтов
Медведев призвал наладить прогнозирование этнических конфликтов
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наладить систему прогнозирования в регионах страны конфликтных ситуаций на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:54
2020-12-03T17:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наладить систему прогнозирования в регионах страны конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве.Зампред СБ провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Он отдельно остановился на ситуации в миграционной сфере."Не всегда, к сожалению, гости нашей страны с уважением относятся к принятым у нас порядкам, к принятым традициям. Это нередко служит причиной межнациональных столкновений, в основном, на бытовой почве, которые характерны практически для всех регионов, где трудятся мигранты из разных государств", - отметил Медведев.Он подчеркнул, что необходимо "наладить эффективную работу по прогнозированию подобных этноконфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами"."Зачастую это видно, что называется, невооруженным взглядом, поскольку тот или иной клубок противоречий нарастает или вызревает, и в какой-то момент происходит вот такой взрыв. Иными словами, зачастую это поддается прогнозированию, этим надо заниматься", - подчеркнул зампред СБ.
https://ria.ru/20201203/medvedev-1587522113.html
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новости - религия и мировоззрение, дмитрий медведев, общество

Медведев призвал наладить прогнозирование этнических конфликтов

15:54 03.12.2020 (обновлено: 17:39 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии, председателем Сербской прогрессивной партии Александром Вучичем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии, председателем Сербской прогрессивной партии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наладить систему прогнозирования в регионах страны конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве.
Зампред СБ провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Он отдельно остановился на ситуации в миграционной сфере.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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"Не всегда, к сожалению, гости нашей страны с уважением относятся к принятым у нас порядкам, к принятым традициям. Это нередко служит причиной межнациональных столкновений, в основном, на бытовой почве, которые характерны практически для всех регионов, где трудятся мигранты из разных государств", - отметил Медведев.
Он подчеркнул, что необходимо "наладить эффективную работу по прогнозированию подобных этноконфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами".
"Зачастую это видно, что называется, невооруженным взглядом, поскольку тот или иной клубок противоречий нарастает или вызревает, и в какой-то момент происходит вот такой взрыв. Иными словами, зачастую это поддается прогнозированию, этим надо заниматься", - подчеркнул зампред СБ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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