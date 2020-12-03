https://ria.ru/20201203/medvedev-1587525156.html

Иностранные НПО пытаются обострить внутреннюю ситуацию, заявил Медведев

Иностранные НПО пытаются обострить внутреннюю ситуацию, заявил Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые иностранные неправительственные организации в России пытаются под разными предлогами... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:43

2020-12-03T15:43

2020-12-03T15:43

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые иностранные неправительственные организации в России пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию, используя интернет-СМИ, призвал принять дополнительные меры по противодействию такой деятельности.Медведев провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств."О чем хотел бы сказать, это работа в нашей стране иностранных неправительственных организаций, которые пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах, в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций. Для этого привлекают, естественно, близкие им интернет-СМИ, используют различные надуманные поводы для переосмысления событий отечественной истории, а она у нас сложная, как и в любом большом государстве", - заявил он в ходе встречи.По его словам, такими методами проводятся масштабные информационные кампании по дискредитации руководства отдельных территориальных образований, в том числе субъектов федерации, включая национальные республики."Надо принять дополнительные меры по противодействию таким некоммерческим организациям, обратив самое серьезное внимание на их работу в интернете. Здесь определенные решения были приняты и в целом работа ведется", - отметил зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html

https://ria.ru/20201203/medvedev-1587511995.html

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дмитрий медведев, общество