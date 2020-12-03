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Медведев призвал повышать эффективность в сфере нацполитики
Медведев призвал повышать эффективность в сфере нацполитики
Нельзя допустить, чтобы в РФ из-за действий экстремистов и радикалов проливалась кровь, надо повышать эффективность госструктур и гражданского общества в сфере... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:44
2020-12-03T15:34
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы в РФ из-за действий экстремистов и радикалов проливалась кровь, надо повышать эффективность госструктур и гражданского общества в сфере нацполитики, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы не можем допустить, чтобы в России, в нашей стране, из-за действий экстремистов, из-за действий различного рода радикальных сил проливалась кровь", - сказал Медведев на заседании с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств, служб и агентств."Наша работа должна быть нацелена на повышение эффективности государственных структур, местного самоуправления и конечно структур гражданского общества в сфере национальной политики", - добавил он.
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общество, дмитрий медведев

Медведев призвал повышать эффективность в сфере нацполитики

14:44 03.12.2020 (обновлено: 15:34 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии,
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии, - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы в РФ из-за действий экстремистов и радикалов проливалась кровь, надо повышать эффективность госструктур и гражданского общества в сфере нацполитики, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы не можем допустить, чтобы в России, в нашей стране, из-за действий экстремистов, из-за действий различного рода радикальных сил проливалась кровь", - сказал Медведев на заседании с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.
"Наша работа должна быть нацелена на повышение эффективности государственных структур, местного самоуправления и конечно структур гражданского общества в сфере национальной политики", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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