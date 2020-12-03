https://ria.ru/20201203/matkapital-1587473943.html

Минтруд заявил об отсутствии проблем с выдачей сертификатов на маткапитал

Минтруд заявил об отсутствии проблем с выдачей сертификатов на маткапитал

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что в России нет проблем с предоставлением материнского капитала, прогнозы показателей по его использованию пока... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:33

2020-12-03T11:33

2020-12-03T11:33

материнский капитал

ольга баталина

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что в России нет проблем с предоставлением материнского капитала, прогнозы показателей по его использованию пока менять не планируется."Проблем с предоставлением сертификата на материнский семейный капитал, разумеется, никаких нет... С точки зрения распоряжения, здесь целевой показатель пока не достигнут", - сказала Баталина на совещании "О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".По ее словам, в 80% случаев семьи направляют эти средства на улучшение жилищных условий, в текущем, коронавирусном, году подбор и осмотр жилья был осложнён, и семьи отложили этот вопрос.На 1 ноября средствами маткапитала распорядились 816 тысяч семей, но плановое значение результата в 940 тысяч пока менять не планируется.

https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html

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материнский капитал, ольга баталина, общество