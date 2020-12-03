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Попова оценила ситуацию с ношением масок в общественном транспорте
Попова оценила ситуацию с ношением масок в общественном транспорте
Больше 90% россиян в общественном внутригородском транспорте носят маски, ситуация с пригородным транспортом сложнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:14
2020-12-03T21:14
2020-12-03T21:14
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Больше 90% россиян в общественном внутригородском транспорте носят маски, ситуация с пригородным транспортом сложнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ну так, чтобы абсолютно все (носят маски в транспорте - ред.), пока нет. Но то, что больше 90% сегодня, этого результата удалось достичь. Это внутригородской транспорт. Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество