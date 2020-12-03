https://ria.ru/20201203/maski-1587580858.html

Попова оценила ситуацию с ношением масок в общественном транспорте

Попова оценила ситуацию с ношением масок в общественном транспорте

Больше 90% россиян в общественном внутригородском транспорте носят маски, ситуация с пригородным транспортом сложнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:14

2020-12-03T21:14

2020-12-03T21:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Больше 90% россиян в общественном внутригородском транспорте носят маски, ситуация с пригородным транспортом сложнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ну так, чтобы абсолютно все (носят маски в транспорте - ред.), пока нет. Но то, что больше 90% сегодня, этого результата удалось достичь. Это внутригородской транспорт. Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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