https://ria.ru/20201203/mashiny-1587566093.html

Губернатор вручил 16 машин лучшим аграриям Омской области

Губернатор вручил 16 машин лучшим аграриям Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков вручил лучшим дояркам, механизаторам, трактористам региона 16 автомобилей LADA Granta и провел тест-драйв одного из... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:26

2020-12-03T19:26

2020-12-03T20:00

омская область

александр бурков

омская область

горьковский район

экономика

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ОМСК, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков вручил лучшим дояркам, механизаторам, трактористам региона 16 автомобилей LADA Granta и провел тест-драйв одного из седанов, рассказали в правительстве региона.Глава региона 3 декабря вручил ключи от отечественных седанов LADA Granta победителям трудовых соревнований между организациями и работниками, лидерам среди муниципальных районов по итогам уборочной кампании в каждой климатической зоне региона. В этом году по решению губернатора количество призовых автомобилей увеличено на четыре, до 16."Благодаря вам, - животноводам и птицеводам, трактористам, водителям и комбайнерам, работникам перерабатывающей промышленности – на столах у омичей всегда есть хлеб, мясо, молоко. Год выдался сложным: пандемия коронавируса, ограничения, летняя засуха… Но, несмотря на все эти трудности, агропромышленный комплекс региона выстоял и работает стабильно", – приводит слова Буркова пресс-служба облправительства.В этом году аграриям региона удалось собрать урожай зерна в 3,1 миллиона тонн. По словам Буркова, впервые за 15 лет в регионе прекращено снижение поголовья скота, достигнута позитивная динамика по этому показателю. Ежесуточно в регионе производится на 40 тонн больше молока, чем в прошлом году."Мы с вами снабжаем другие регионы страны продуктами питания и поставляем на экспорт продукцию в 48 стран мира. Такие достижения агропромышленной отрасли были бы невозможны без вашего профессионализма, самоотдачи, любви к родной земле и преданности своему делу", - отметил губернатор.Ключи от новых автомобилей получили лучшие в Омской области операторы машинного доения, животноводы, операторы по искусственному осеменению, водители, трактористы. Впервые автомобиль получило предприятие пищепрома за высокие производственно-экономические показатели - компания "Лузинское молоко". После награждения Бурков провел тест-драйв одного из седанов, подаренных доярке Марии Канаевой из Горьковского района.

https://ria.ru/20201124/omsk-1586157659.html

https://ria.ru/20201119/omsk-1585437114.html

омская область

горьковский район

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александр бурков, омская область, горьковский район, экономика