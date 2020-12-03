https://ria.ru/20201203/mandariny-1587437483.html

Названа главная проблема новогодних мандаринов

Названа главная проблема новогодних мандаринов

Как разобраться в сортах мандаринов, делая предновогодние покупки, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T02:09

2020-12-03T02:09

2020-12-03T02:09

мандарины

виталий киселев

новый год

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Как разобраться в сортах мандаринов, делая предновогодние покупки, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.Мандарины, особенно абхазские, – самые любимые новогодние цитрусовые в России. Проблема в том, что часто из-за путаницы сортов потребители приобретают совсем не то, что хотят, отметил Виталий Киселев. По его словам, если человек предпочитает именно абхазские мандарины, то искать их надо на прилавках только после середины декабря. При этом не стоит безоговорочно доверять указанию сорта, если вы покупаете их на какой-либо фруктово-овощной базе. Проблем с качеством у этих цитрусовых выявлено не было, их можно есть без опасений. Но в любом случае нужно обязательно учитывать, что мандарины являются сильным аллергеном, напомнил Виталий Киселев."В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1-2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка", – предупредил представитель Роскачества в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200108/1563189131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мандарины, виталий киселев, новый год, общество