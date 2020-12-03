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Названа главная проблема новогодних мандаринов
Названа главная проблема новогодних мандаринов
Как разобраться в сортах мандаринов, делая предновогодние покупки, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T02:09
2020-12-03T02:09
мандарины
виталий киселев
новый год
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Как разобраться в сортах мандаринов, делая предновогодние покупки, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.Мандарины, особенно абхазские, – самые любимые новогодние цитрусовые в России. Проблема в том, что часто из-за путаницы сортов потребители приобретают совсем не то, что хотят, отметил Виталий Киселев. По его словам, если человек предпочитает именно абхазские мандарины, то искать их надо на прилавках только после середины декабря. При этом не стоит безоговорочно доверять указанию сорта, если вы покупаете их на какой-либо фруктово-овощной базе. Проблем с качеством у этих цитрусовых выявлено не было, их можно есть без опасений. Но в любом случае нужно обязательно учитывать, что мандарины являются сильным аллергеном, напомнил Виталий Киселев."В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1-2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка", – предупредил представитель Роскачества в интервью радио Sputnik.
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мандарины, виталий киселев, новый год, общество

Названа главная проблема новогодних мандаринов

02:09 03.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПрилавок с мандаринами в суперсторе "Магнит"
Прилавок с мандаринами в суперсторе Магнит - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Как разобраться в сортах мандаринов, делая предновогодние покупки, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.
Мандарины, особенно абхазские, – самые любимые новогодние цитрусовые в России. Проблема в том, что часто из-за путаницы сортов потребители приобретают совсем не то, что хотят, отметил Виталий Киселев.
По его словам, если человек предпочитает именно абхазские мандарины, то искать их надо на прилавках только после середины декабря. При этом не стоит безоговорочно доверять указанию сорта, если вы покупаете их на какой-либо фруктово-овощной базе.
"При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины (гибрид мандарина и апельсина, ‒ ред.). Это уже установили потом в лабораторных условиях", – рассказал специалист Роскачества.
Проблем с качеством у этих цитрусовых выявлено не было, их можно есть без опасений. Но в любом случае нужно обязательно учитывать, что мандарины являются сильным аллергеном, напомнил Виталий Киселев.
"В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1-2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка", – предупредил представитель Роскачества в интервью радио Sputnik.
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МандариныВиталий КиселевНовый годОбщество
 
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