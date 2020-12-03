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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201203/lukashenko-1587578922.html
МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности для управления Белоруссией
МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности для управления Белоруссией
Президенту Белорусии Александру Лукашенко не достает легитимности, чтобы оставаться на этом посту, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:57
2020-12-03T20:58
протесты в белоруссии
франсуа-филипп шампань
обсе
александр лукашенко
мид канады
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белоруссия
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президенту Белорусии Александру Лукашенко не достает легитимности, чтобы оставаться на этом посту, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань."Канада также глубоко убеждена, что Александр Лукашенко не обладает достаточной легитимностью для того, чтобы быть лидером Белоруссии", - сказал глава МИД Канады, выступая на виртуальной министерской встрече ОБСЕ.По его словам, Канада "продолжает настаивать на реализации рекомендаций, вынесенных в рамках доклада Московского механизма (ОБСЕ), в том числе освобождения незаконно задержанных, субстантивного диалога между властями и оппозицией для мирного урегулирования и прекращения документально подтвержденного насилия со стороны властей", - сказал Шампань.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов.
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франсуа-филипп шампань, обсе, александр лукашенко, мид канады, канада, белоруссия, в мире

МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности для управления Белоруссией

20:57 03.12.2020 (обновлено: 20:58 03.12.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президенту Белорусии Александру Лукашенко не достает легитимности, чтобы оставаться на этом посту, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Канада также глубоко убеждена, что Александр Лукашенко не обладает достаточной легитимностью для того, чтобы быть лидером Белоруссии", - сказал глава МИД Канады, выступая на виртуальной министерской встрече ОБСЕ.
По его словам, Канада "продолжает настаивать на реализации рекомендаций, вынесенных в рамках доклада Московского механизма (ОБСЕ), в том числе освобождения незаконно задержанных, субстантивного диалога между властями и оппозицией для мирного урегулирования и прекращения документально подтвержденного насилия со стороны властей", - сказал Шампань.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов.
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Протесты в БелоруссииФрансуа-Филипп ШампаньОБСЕАлександр ЛукашенкоМИД КанадыКанадаБелоруссияВ мире
 
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