https://ria.ru/20201203/lukashenko-1587578922.html

МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности для управления Белоруссией

МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности для управления Белоруссией

Президенту Белорусии Александру Лукашенко не достает легитимности, чтобы оставаться на этом посту, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:57

2020-12-03T20:57

2020-12-03T20:58

протесты в белоруссии

франсуа-филипп шампань

обсе

александр лукашенко

мид канады

канада

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_e8a3e65348ba0d8e929b63d00a5e36c9.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президенту Белорусии Александру Лукашенко не достает легитимности, чтобы оставаться на этом посту, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань."Канада также глубоко убеждена, что Александр Лукашенко не обладает достаточной легитимностью для того, чтобы быть лидером Белоруссии", - сказал глава МИД Канады, выступая на виртуальной министерской встрече ОБСЕ.По его словам, Канада "продолжает настаивать на реализации рекомендаций, вынесенных в рамках доклада Московского механизма (ОБСЕ), в том числе освобождения незаконно задержанных, субстантивного диалога между властями и оппозицией для мирного урегулирования и прекращения документально подтвержденного насилия со стороны властей", - сказал Шампань.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/lukashenko-1587383912.html

канада

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа-филипп шампань, обсе, александр лукашенко, мид канады, канада, белоруссия, в мире