https://ria.ru/20201203/lekarstva-1587462349.html

Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19

Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:34

2020-12-03T10:34

2020-12-03T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом в январе.Такое поручение было сделано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 1 декабря.В частности, Минздраву и Минфину поручено представить в кабмин проект распоряжения правительства "о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в январе 2021 года мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях".Срок реализации этого пункта поручений – 4 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586505853.html

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