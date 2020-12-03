https://ria.ru/20201203/lekarstva-1587462349.html
Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19
Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:34
2020-12-03T10:34
2020-12-03T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом в январе.Такое поручение было сделано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 1 декабря.В частности, Минздраву и Минфину поручено представить в кабмин проект распоряжения правительства "о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в январе 2021 года мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях".Срок реализации этого пункта поручений – 4 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586505853.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)