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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/lekarstva-1587462349.html
Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19
Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:34
2020-12-03T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом в январе.Такое поручение было сделано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 1 декабря.В частности, Минздраву и Минфину поручено представить в кабмин проект распоряжения правительства "о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в январе 2021 года мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях".Срок реализации этого пункта поручений – 4 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)

Мишустин поручил подготовить проект о средствах на лекарства от COVID-19

10:34 03.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 4 декабря представить в кабмин проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на закупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом в январе.
Такое поручение было сделано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 1 декабря.
В частности, Минздраву и Минфину поручено представить в кабмин проект распоряжения правительства "о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в январе 2021 года мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях".
Срок реализации этого пункта поручений – 4 декабря.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
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