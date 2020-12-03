Лавров призвал ОБСЕ наращивать свою роль в борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ОБСЕ следует наращивать свою роль в борьбе с терроризмом на фоне терактов в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел организации.
В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
Двумя неделями ранее - 16 октября - в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Вечером 2 ноября в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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