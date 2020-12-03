https://ria.ru/20201203/lavrov-1587521277.html

Лавров призвал ОБСЕ наращивать свою роль в борьбе с терроризмом

Лавров призвал ОБСЕ наращивать свою роль в борьбе с терроризмом

ОБСЕ следует наращивать свою роль в борьбе с терроризмом на фоне терактов в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:25

2020-12-03T15:25

2020-12-03T15:25

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ОБСЕ следует наращивать свою роль в борьбе с терроризмом на фоне терактов в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел организации."Шокирующие своей жестокостью теракты во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом. Дополнительных усилий требует противодействие наркоугрозе, организованной и киберпреступности", - сказал министр.В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Двумя неделями ранее - 16 октября - в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Вечером 2 ноября в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201202/terrorizm-1587322068.html

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россия, обсе, сергей лавров, в мире