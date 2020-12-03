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https://ria.ru/20201203/latviya-1587591735.html
МИД резко осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews
МИД резко осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews
МИД России резко осудил действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия, у которых прошли обыски. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:37
2020-12-04T08:45
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
sputnik латвия
обсе
евросоюз
рига
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. МИД России резко осудил действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия, у которых прошли обыски.Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что сотрудникам этих СМИ предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — в нарушении режима санкций Евросоюза. После допросов у них взяли подписку о невыезде. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения."Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения", — говорится в сообщении на сайте МИД.Как отмечают в ведомстве, обвинения в нарушении коллективом Sputnik Латвия режима санкций ЕС категорически неприемлемы."Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом", — подчеркнули в министерстве.Как заявили в МИД, "одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства Baltnews и рядом общественных деятелей Латвии".В ведомстве выразили надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на "неприемлемость подобных нападок" на средства массовой информации, а также "на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова"."Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС", — заключило российское министерство.В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале надежду, что Россия ответит на уголовное преследование сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия.Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.
https://ria.ru/20200716/1574457329.html
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задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, sputnik латвия, обсе, евросоюз, рига, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия

МИД резко осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews

23:37 03.12.2020 (обновлено: 08:45 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. МИД России резко осудил действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия, у которых прошли обыски.
Ранее Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что сотрудникам этих СМИ предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — в нарушении режима санкций Евросоюза. После допросов у них взяли подписку о невыезде. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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Москва прорабатывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике
"Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Как отмечают в ведомстве, обвинения в нарушении коллективом Sputnik Латвия режима санкций ЕС категорически неприемлемы.
"Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом", — подчеркнули в министерстве.
Как заявили в МИД, "одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства Baltnews и рядом общественных деятелей Латвии".

"Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ", — отмечается в сообщении.

В ведомстве выразили надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на "неприемлемость подобных нападок" на средства массовой информации, а также "на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова".
"Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС", — заключило российское министерство.
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Вчера, 20:26Медиавойны
Минимум у шести журналистов в Латвии прошли обыски, заявил глава Baltnews
В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале надежду, что Россия ответит на уголовное преследование сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия.
Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА "Россия сегодня", куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.
Как ранее подчеркивал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, стремление Таллина распространить действие персональных санкций Евросоюза на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы средств массовой информации.
Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, президент Владимир Путин отмечал, что российские власти сделают все, чтобы поддерживать работу Sputnik в других странах.
 
Задержание журналистов Sputnik и Baltnews в ЛатвииSputnik ЛатвияОБСЕЕвросоюзРигаВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Латвия
 
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