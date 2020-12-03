https://ria.ru/20201203/kurorty-1587457475.html

Названа альтернатива горнолыжным курортам Европы

Названа альтернатива горнолыжным курортам Европы

Ограничения въезда иностранных туристов на территорию европейских стран, где расположены популярные горнолыжные курорты, увеличили спрос не только на... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:51

2020-12-03T13:51

2020-12-03T13:51

куда можно лететь

куда поехать

курорт

отели

красная поляна

эрзурум

сочи

краснодарский край

кайсери

туризм

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ограничения въезда иностранных туристов на территорию европейских стран, где расположены популярные горнолыжные курорты, увеличили спрос не только на российские, но и на турецкие направления, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Собеседник агентства отметила, что россияне на новогодние праздники в основном покупают туры на горнолыжные курорты России. Но при этом стал заметен спрос на подобный отдых в Турции — в Кайсери, Эрзуруме, Улудаге.Она уточнила, что места в отелях в районе Красной Поляны уже давно забронированы и раскуплены. И если раньше спрос на горнолыжные туры в Турцию был практически незаметен, то в начале наступающего зимнего сезона он выглядит достаточно внушительным.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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турция

стамбул

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