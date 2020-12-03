https://ria.ru/20201203/kurily-1587540762.html

Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы

Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своих слов о принадлежности Курил России. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:48

2020-12-03T16:48

2020-12-03T21:53

россия

курильские острова

южная корея

япония

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своих слов о принадлежности Курил России.В мае 2011 года Кан Чан Ир, будучи депутатом от оппозиционной партии, приехал на Кунашир и заявил, что Курильские острова принадлежат России.Кан Чан Иру пришлось оправдываться и за предложение называть японского императора королем Японии, с которым он выступил в 2019 году."На должности посла я должен называть его императором", — заявил дипломат.Японцев оправдания корейского посла не впечатлили."Как ни трактуй, но эти слова не исчезнут, поэтому я не сомневаюсь в одном — этому человеку доверять нельзя", — написал Pxp."Назначение послом человека, который относится к Японии враждебно, это первый шаг к разрыву отношений. Прекрасно", — считает пользователь Yosi.Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zrs-1587144814.html

россия

курильские острова

южная корея

япония

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россия, курильские острова, южная корея, япония