https://ria.ru/20201203/kurily-1587540762.html
Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы
Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы
Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своих слов о принадлежности Курил России. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:48
2020-12-03T16:48
2020-12-03T21:53
россия
курильские острова
южная корея
япония
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своих слов о принадлежности Курил России.В мае 2011 года Кан Чан Ир, будучи депутатом от оппозиционной партии, приехал на Кунашир и заявил, что Курильские острова принадлежат России.Кан Чан Иру пришлось оправдываться и за предложение называть японского императора королем Японии, с которым он выступил в 2019 году."На должности посла я должен называть его императором", — заявил дипломат.Японцев оправдания корейского посла не впечатлили."Как ни трактуй, но эти слова не исчезнут, поэтому я не сомневаюсь в одном — этому человеку доверять нельзя", — написал Pxp."Назначение послом человека, который относится к Японии враждебно, это первый шаг к разрыву отношений. Прекрасно", — считает пользователь Yosi.Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, курильские острова, южная корея, япония
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Новый посол Южной Кореи
в Японии
Кан Чан Ир отказался от своих слов о принадлежности Курил России.
В мае 2011 года Кан Чан Ир, будучи депутатом от оппозиционной партии, приехал на Кунашир
и заявил, что Курильские острова
принадлежат России.
"Я имел в виду, что Россия захватила и оккупировала острова, но меня неправильно интерпретировали", — сказал дипломат газете "Емиури".
Кан Чан Иру пришлось оправдываться и за предложение называть японского императора королем Японии, с которым он выступил в 2019 году.
"На должности посла я должен называть его императором", — заявил дипломат.
Японцев оправдания корейского посла не впечатлили.
"Как ни трактуй, но эти слова не исчезнут, поэтому я не сомневаюсь в одном — этому человеку доверять нельзя", — написал Pxp.
"Назначение послом человека, который относится к Японии враждебно, это первый шаг к разрыву отношений. Прекрасно", — считает пользователь Yosi.
Москва
и Токио
не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР
в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>