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https://ria.ru/20201203/kurentzis-1587551695.html
Курентзис продолжит руководить Дягилевским фестивалем
Курентзис продолжит руководить Дягилевским фестивалем
Пермский оперный театр сохраняет все договоренности с дирижером Теодором Курентзисом по организации и проведению событий Дягилевского фестиваля, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:42
2020-12-03T17:42
культура
музыка
новости культуры
сергей дягилев
теодор курентзис
пермский театр оперы и балета
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Пермский оперный театр сохраняет все договоренности с дирижером Теодором Курентзисом по организации и проведению событий Дягилевского фестиваля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее в пермских СМИ появились сообщения, что краевые власти убедили маэстро вернуться в Пермь, с ним достигнуты договоренности об организации спецпроекта "Дягилев+" и еще двух событийных мероприятий в год. Также указывалось, что руководство региона окажет содействие Курентзису в создании в Перми Дома Дягилева."В пресс-службе Пермского театра оперы и балета подтвердили, что договоренности с Теодором Курентзисом о художественном руководстве Дягилевским фестивалем остаются в силе", — пояснили в пресс-службе театра. Однако из ответа представителя театра нельзя сделать вывод, что Теодор Курентзис вновь вернется в состав руководства пермского учреждения культуры.Летом руководство пермского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса не будет проводиться в обычном формате в 2020 году, он претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение всего года. Спецпроект "Дягилев+", впервые состоявшийся в ноябре этого года, решено сделать ежегодным дополнением к Дягилевскому фестивалю, он будет проходить зимой и осенью.Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель – поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки.С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, в прошлом году он покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.
https://ria.ru/20201112/dyagilev-1584240724.html
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музыка, новости культуры, сергей дягилев, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермь, пермский край

Курентзис продолжит руководить Дягилевским фестивалем

17:42 03.12.2020
 
© Фото : Министерство культуры Пермского края Дягилевский фестиваль-2018
Дягилевский фестиваль-2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Министерство культуры Пермского края
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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Пермский оперный театр сохраняет все договоренности с дирижером Теодором Курентзисом по организации и проведению событий Дягилевского фестиваля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее в пермских СМИ появились сообщения, что краевые власти убедили маэстро вернуться в Пермь, с ним достигнуты договоренности об организации спецпроекта "Дягилев+" и еще двух событийных мероприятий в год. Также указывалось, что руководство региона окажет содействие Курентзису в создании в Перми Дома Дягилева.
"В пресс-службе Пермского театра оперы и балета подтвердили, что договоренности с Теодором Курентзисом о художественном руководстве Дягилевским фестивалем остаются в силе", — пояснили в пресс-службе театра. Однако из ответа представителя театра нельзя сделать вывод, что Теодор Курентзис вновь вернется в состав руководства пермского учреждения культуры.
Летом руководство пермского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса не будет проводиться в обычном формате в 2020 году, он претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение всего года. Спецпроект "Дягилев+", впервые состоявшийся в ноябре этого года, решено сделать ежегодным дополнением к Дягилевскому фестивалю, он будет проходить зимой и осенью.
Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель – поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки.
С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, в прошлом году он покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.
Дирижёр Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 11:31Культура
Пермская опера и Курентзис представят в ноябре спецпроект "Дягилев +"
 
КультураМузыкаНовости культурыСергей ДягилевТеодор КурентзисПермский театр оперы и балетаПермьПермский край
 
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