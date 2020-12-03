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Глава МИД Украины назвал пять приоритетов работы "Крымской платформы"
Глава МИД Украины назвал пять приоритетов работы "Крымской платформы"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27 заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие - "Международный ответ... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:02
2020-12-03T22:02
дмитрий кулеба
обсе
португалия
республика крым
норвегия
оон
грузия
в мире
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27 заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие - "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги", в ходе которого озвучил пять приоритетов работы платформы, передает в четверг пресс-служба МИД страны."Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора (Украина называет Россию государством-агрессором - ред.). В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.Участие в мероприятии приняли более 150 делегатов, среди которых главы МИД Литвы и Турции, заместители руководителей внешнеполитических ведомств США, Польши и Грузии, представители Европейской службы внешней деятельности, внешнеполитических ведомств Австрии, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Молдавии, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, ФРГ, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии.Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран-участниц мероприятия в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году.Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на "оккупацию Крыма". Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/platforma-1587547065.html
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дмитрий кулеба, обсе, португалия, республика крым, норвегия, оон, грузия, в мире

Глава МИД Украины назвал пять приоритетов работы "Крымской платформы"

22:02 03.12.2020
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27 заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие - "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги", в ходе которого озвучил пять приоритетов работы платформы, передает в четверг пресс-служба МИД страны.
"Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора (Украина называет Россию государством-агрессором - ред.). В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.
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Участие в мероприятии приняли более 150 делегатов, среди которых главы МИД Литвы и Турции, заместители руководителей внешнеполитических ведомств США, Польши и Грузии, представители Европейской службы внешней деятельности, внешнеполитических ведомств Австрии, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Молдавии, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, ФРГ, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии.
Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран-участниц мероприятия в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году.
Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на "оккупацию Крыма". Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Дмитрий КулебаОБСЕПортугалияРеспублика КрымНорвегияООНГрузияВ мире
 
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