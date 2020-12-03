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В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"
В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на заседании в четверг объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа". РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:41
2020-12-03T14:41
дмитрий кулеба
ахтем чийгоз
мустафа джемилев
мид украины
верховная рада украины
франция
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республика крым
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на заседании в четверг объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира."Сообщаю о создании в Верховной раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", - сказал Разумков на заседании парламента. По его словам, сопредседателями этого объединения избраны депутаты от различных партий - Рустем Умеров, Мустафа Джемилев (экс-глава запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*), Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".*Запрещенная в России экстремистская организация
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франция
германия
республика крым
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дмитрий кулеба, ахтем чийгоз, мустафа джемилев, мид украины, верховная рада украины, франция, германия, республика крым, оон, сша

В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"

14:41 03.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на заседании в четверг объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.
"Сообщаю о создании в Верховной раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", - сказал Разумков на заседании парламента. По его словам, сопредседателями этого объединения избраны депутаты от различных партий - Рустем Умеров, Мустафа Джемилев (экс-глава запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*), Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Дмитрий КулебаАхтем ЧийгозМустафа ДжемилевМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныФранцияГерманияРеспублика КрымООНСША
 
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