В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на заседании в четверг объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.
"Сообщаю о создании в Верховной раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", - сказал Разумков на заседании парламента. По его словам, сопредседателями этого объединения избраны депутаты от различных партий - Рустем Умеров, Мустафа Джемилев (экс-глава запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*), Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Запрещенная в России экстремистская организация
*Запрещенная в России экстремистская организация