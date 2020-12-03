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Крымские татары призвали Турцию признать полуостров российским
Крымские татары призвали Турцию признать полуостров российским
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:03
2020-12-03T20:31
эйваз умеров
дмитрий кулеба
мевлют чавушоглу
турция
республика крым
севастополь
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться мужества и признать российский статус Крыма.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.По его словам, создание так называемой "крымской платформы" напоминает цирк шапито. "Крымчане, наблюдая за всем на этой арене из-за надежно охраняемых границ, лишь умиленно улыбаются", - подчеркнул Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым
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эйваз умеров, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу, турция, республика крым, севастополь, украина, в мире

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров российским

12:03 03.12.2020 (обновлено: 20:31 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться мужества и признать российский статус Крыма.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

"Все в мире понимают, что нет такой силы, которая способна заставить Россию отказаться от Крыма, а крымчан - поменять свою позицию. Поэтому Турции не стоит ввязываться в различные политические авантюры, а остается только одно - набраться мужества и признать Крым российским", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, создание так называемой "крымской платформы" напоминает цирк шапито. "Крымчане, наблюдая за всем на этой арене из-за надежно охраняемых границ, лишь умиленно улыбаются", - подчеркнул Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова
 
Эйваз УмеровДмитрий КулебаМевлют ЧавушоглуТурцияРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
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