https://ria.ru/20201203/krym-1587479729.html

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров российским

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров российским

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:03

2020-12-03T12:03

2020-12-03T20:31

эйваз умеров

дмитрий кулеба

мевлют чавушоглу

турция

республика крым

севастополь

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться мужества и признать российский статус Крыма.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.По его словам, создание так называемой "крымской платформы" напоминает цирк шапито. "Крымчане, наблюдая за всем на этой арене из-за надежно охраняемых границ, лишь умиленно улыбаются", - подчеркнул Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html

турция

республика крым

севастополь

украина

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эйваз умеров, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу, турция, республика крым, севастополь, украина, в мире