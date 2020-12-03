https://ria.ru/20201203/krym-1587447767.html

В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу

В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек предложил организатору энергетической блокады Крыма начинать примерять "арестантскую робу". РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:12

2020-12-03T08:12

2020-12-03T08:12

руслан бальбек

госдума рф

республика крым

севастополь

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек предложил организатору энергетической блокады Крыма начинать примерять "арестантскую робу".Ранее сообщалось, что приговор украинскому бизнесмену, бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, который обвиняется в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году, будет оглашен в Верховном суде Крыма 10 декабря. Ислямова судят заочно. Он обвиняется по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны девять юридических лиц. Прокурор запросил назначить обвиняемому наказание в виде 19 лет колонии строгого режима."Кем только не был Ленур Ислямов за последние шесть лет: и бизнесменом, и политиком, и экстремистом, и диверсантом, побывал даже в роли флотоводца. Но после такого обилия мундиров, думаю, арестантская роба на нем будет смотреться идеально, будет к месту и под стать. Ведь он долго шел к этому образу, чего только ни делал, разве что зубами электрокабели, идущие в Крым, не перегрызал. Но теперь, как говорится, хождение по мукам идет к концу. Причем этот итог будет справедливым и заслуженным", - сказал РИА Новости Бальбек.Депутат подчеркнул, что полностью разделяет требование прокурора."Организатору диверсии нечего делать в приличном обществе, его место должно быть в тюрьме, причем надолго", - подчеркнул депутат.Бизнесмен Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ - батальона Челебиджихана.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/politika-1585758089.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/krym-1577703972.html

республика крым

севастополь

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руслан бальбек, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире