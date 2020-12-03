https://ria.ru/20201203/krym-1587447043.html

В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова

В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова

Турция не признает российский статус Крыма, так как заинтересована в том, чтобы полуостров оказался в "разваливающейся Украине", считает постпред Крыма при... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T07:58

2020-12-03T07:58

2020-12-03T07:58

россия

дмитрий кулеба

турция

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Турция не признает российский статус Крыма, так как заинтересована в том, чтобы полуостров оказался в "разваливающейся Украине", считает постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности."Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает. Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе и тюркских народов", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, создаваемая "крымская платформа" преследует исключительно провокационную цель, чтобы попытаться обострить международную обстановку вокруг Крыма."Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. Крым – это российский регион и иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями", - сказал Мурадов.Ранее Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.

https://ria.ru/20201203/nato-1587432704.html

россия

турция

республика крым

украина

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россия, дмитрий кулеба, турция, республика крым, украина, в мире