https://ria.ru/20201203/kriminal-1587466893.html

Обидевшийся на прозвище нижегородец попытался убить четырех человек

Обидевшийся на прозвище нижегородец попытался убить четырех человек

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство четырех человек, один из которых скончался, задержан в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:00

2020-12-03T11:00

2020-12-03T11:00

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство четырех человек, один из которых скончался, задержан в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 1 декабря в квартире дома по улице Свердлова в городе Сергаче подозреваемый, обидевшись на оскорбления, высказанные в его адрес новыми знакомыми, нанес им множественные ранения и скрылся. Один из потерпевших - 44-летний мужчина - скончался на месте происшествия, еще трое госпитализированы в больницу. В настоящее время за их жизнь борются врачи."Злоумышленник ранее неоднократно судим. Он сам пришел к правоохранителям и при допросе сообщил следователям СК, что обиделся на потерпевших из-за того, что те, узнав, что он проходил службу в горячей точке, назвали его боевиком", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587311209.html

https://ria.ru/20201130/rodstvenniki-1587023501.html

нижегородская область

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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия