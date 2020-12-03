https://ria.ru/20201203/kredit-1587547515.html
Самозанятым Ленобласти предложили льготные кредиты на развитие бизнеса
Самозанятым Ленобласти предложили льготные кредиты на развитие бизнеса
Самозанятые в Ленинградской области могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:19
2020-12-03T17:19
2020-12-03T17:19
ленинградская область
мсп банк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек- РИА Новости. Самозанятые в Ленинградской области могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, новая мера поддержки представлена МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП.Он добавил, что также специально для самозанятых предпринимателей банк предусмотрел упрощенную процедуру рассмотрения заявок, быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов."Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 17770 жителей региона оформили статус самозанятых. Кроме нового механизма кредитной поддержки, им доступны консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — пояснил представитель пресс-службы..Он отметил, что меры поддержки для самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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мсп банк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек- РИА Новости
. Самозанятые в Ленинградской области
могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, новая мера поддержки представлена МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП.
"Начинающие зарегистрированные самозанятые предприниматели могут получить в МСП Банке до 500 тысяч рублей на срок до трех лет, а действующие уже более трех месяцев предприниматели могут получить до одного миллиона рублей сроком до трех лет для развития своего бизнеса. Ставка по кредиту фиксированная и составляет 6,25% годовых, обеспечение и залоги не требуются", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также специально для самозанятых предпринимателей банк предусмотрел упрощенную процедуру рассмотрения заявок, быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.
"Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 17770 жителей региона оформили статус самозанятых. Кроме нового механизма кредитной поддержки, им доступны консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — пояснил представитель пресс-службы..
Он отметил, что меры поддержки для самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".