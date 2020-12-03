Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201203/kredit-1587547515.html
Самозанятым Ленобласти предложили льготные кредиты на развитие бизнеса
Самозанятым Ленобласти предложили льготные кредиты на развитие бизнеса
Самозанятые в Ленинградской области могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:19
2020-12-03T17:19
ленинградская область
мсп банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9b4157519735902b4c58ac858440624f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек- РИА Новости. Самозанятые в Ленинградской области могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, новая мера поддержки представлена МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП.Он добавил, что также специально для самозанятых предпринимателей банк предусмотрел упрощенную процедуру рассмотрения заявок, быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов."Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 17770 жителей региона оформили статус самозанятых. Кроме нового механизма кредитной поддержки, им доступны консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — пояснил представитель пресс-службы..Он отметил, что меры поддержки для самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20201203/-lenoblast-1587488816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6319fb4979a9c86454113b2c5eee4ae6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мсп банк

Самозанятым Ленобласти предложили льготные кредиты на развитие бизнеса

17:19 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек- РИА Новости. Самозанятые в Ленинградской области могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, новая мера поддержки представлена МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП.
"Начинающие зарегистрированные самозанятые предприниматели могут получить в МСП Банке до 500 тысяч рублей на срок до трех лет, а действующие уже более трех месяцев предприниматели могут получить до одного миллиона рублей сроком до трех лет для развития своего бизнеса. Ставка по кредиту фиксированная и составляет 6,25% годовых, обеспечение и залоги не требуются", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также специально для самозанятых предпринимателей банк предусмотрел упрощенную процедуру рассмотрения заявок, быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.
Ярмарка вакансий в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:49Ленинградская область
В Ленобласти сокращается безработица
"Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 17770 жителей региона оформили статус самозанятых. Кроме нового механизма кредитной поддержки, им доступны консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — пояснил представитель пресс-службы..
Он отметил, что меры поддержки для самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
 
Ленинградская областьМСП Банк
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Узбекистане решение по испытаниям "Спутник V" примут в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния