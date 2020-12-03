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Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
Спутники связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту, сообщил департамент информации и массовых... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T07:02
2020-12-03T07:02
2020-12-03T07:02
риа наука
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космос - риа наука
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спутники связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Как уточнили в Минобороны, служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.В Минобороны подчеркнули, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. "После выведения на орбиту космические аппараты "Гонец-М" были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета", - отметили в ведомстве.Космическому аппарату, запущенному в интересах Минобороны, присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04.14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ(космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС."Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.
https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спутники связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Стартовавшая сегодня, 3 декабря, в 04.14 (мск) с космодрома Плесецк
(Архангельская область
) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время вывела на расчетные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата "ЭРА-1", - сообщили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.
В Минобороны подчеркнули, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. "После выведения на орбиту космические аппараты "Гонец-М" были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета", - отметили в ведомстве.
Космическому аппарату, запущенному в интересах Минобороны, присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04.14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ(космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС
.
"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.