https://ria.ru/20201203/kosmos-1587445475.html

Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"

Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"

Спутники связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту, сообщил департамент информации и массовых... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T07:02

2020-12-03T07:02

2020-12-03T07:02

риа наука

россия

плесецк (космодром)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/32/1560473254_0:173:2980:1849_1400x0_80_0_0_f3927c4748035873930be43311b6406b.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спутники связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Как уточнили в Минобороны, служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.В Минобороны подчеркнули, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. "После выведения на орбиту космические аппараты "Гонец-М" были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета", - отметили в ведомстве.Космическому аппарату, запущенному в интересах Минобороны, присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04.14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ(космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС."Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html

https://ria.ru/20201125/5-100-1586105612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, плесецк (космодром), космос - риа наука