https://ria.ru/20201203/koshka-1587537291.html
В Швейцарии выявили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом
В Швейцарии выявили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом
Первый в Швейцарии случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки в Цюрихе, но животное не представляет угрозы распространения или передачи вируса,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:36
2020-12-03T16:36
2020-12-03T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кошки
коронавирусы
швейцария
цюрих
животные
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый в Швейцарии случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки в Цюрихе, но животное не представляет угрозы распространения или передачи вируса, говорится в распространенном в четверг заявлении Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности страны.Первое на территории Швейцарии заражение было выявлено у кошки в лаборатории Университета Цюриха."В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека. Напротив, животные, вполне возможно, не играют никакой роли в распространении вируса. В случае пандемии COVID-19 решающую роль играет передача вируса от человека к человеку", - говорится в заявлении.В организации напомнили, что случаи заражения домашних животных SARS-CoV-2, в частности, кошек и собак, регистрируются по всему миру. Почти во всех случаях животные проживали вместе с зараженными людьми.Выявленная в Цюрихе зараженная кошка также проживала вместе с больным COVID-19.В Федеральном офисе отметили, что риск заражения домашних животных вирусом остаётся минимальным, однако тестировать их не нужно. В случае заражения человека, для исключения передачи вируса питомцу, рекомендуется соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать вместе с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу. Отдельно подчеркнуто, что не стоит дезинфицировать животное или надевать на него маску для дополнительной защиты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html
https://ria.ru/20201130/dzhonson-1586946655.html
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коронавирус covid-19, кошки, коронавирусы, швейцария, цюрих, животные, в мире
ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова.
Первый в Швейцарии
случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки в Цюрихе
, но животное не представляет угрозы распространения или передачи вируса, говорится в распространенном в четверг заявлении Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности страны.
Первое на территории Швейцарии заражение было выявлено у кошки в лаборатории Университета Цюриха.
"В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека. Напротив, животные, вполне возможно, не играют никакой роли в распространении вируса. В случае пандемии COVID-19 решающую роль играет передача вируса от человека к человеку", - говорится в заявлении.
В организации напомнили, что случаи заражения домашних животных SARS-CoV-2, в частности, кошек и собак, регистрируются по всему миру. Почти во всех случаях животные проживали вместе с зараженными людьми.
Выявленная в Цюрихе зараженная кошка также проживала вместе с больным COVID-19.
В Федеральном офисе отметили, что риск заражения домашних животных вирусом остаётся минимальным, однако тестировать их не нужно. В случае заражения человека, для исключения передачи вируса питомцу, рекомендуется соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать вместе с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу. Отдельно подчеркнуто, что не стоит дезинфицировать животное или надевать на него маску для дополнительной защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.