https://ria.ru/20201203/koshka-1587537291.html

В Швейцарии выявили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом

В Швейцарии выявили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом

Первый в Швейцарии случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки в Цюрихе, но животное не представляет угрозы распространения или передачи вируса,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:36

2020-12-03T16:36

2020-12-03T20:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кошки

коронавирусы

швейцария

цюрих

животные

в мире

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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый в Швейцарии случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки в Цюрихе, но животное не представляет угрозы распространения или передачи вируса, говорится в распространенном в четверг заявлении Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности страны.Первое на территории Швейцарии заражение было выявлено у кошки в лаборатории Университета Цюриха."В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека. Напротив, животные, вполне возможно, не играют никакой роли в распространении вируса. В случае пандемии COVID-19 решающую роль играет передача вируса от человека к человеку", - говорится в заявлении.В организации напомнили, что случаи заражения домашних животных SARS-CoV-2, в частности, кошек и собак, регистрируются по всему миру. Почти во всех случаях животные проживали вместе с зараженными людьми.Выявленная в Цюрихе зараженная кошка также проживала вместе с больным COVID-19.В Федеральном офисе отметили, что риск заражения домашних животных вирусом остаётся минимальным, однако тестировать их не нужно. В случае заражения человека, для исключения передачи вируса питомцу, рекомендуется соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать вместе с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу. Отдельно подчеркнуто, что не стоит дезинфицировать животное или надевать на него маску для дополнительной защиты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583145627.html

https://ria.ru/20201130/dzhonson-1586946655.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/vaktsina-1583457543.html

швейцария

цюрих

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кошки, коронавирусы, швейцария, цюрих, животные, в мире