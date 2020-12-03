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Врачи предупредили о повреждениях сердца у младенцев с COVID-19
Врачи предупредили о повреждениях сердца у младенцев с COVID-19
Коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сердечной мышцы у младенцев, говорится в отчете Американского колледжа кардиологии. Об этом пишет Sky News. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:44
2020-12-03T20:17
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сердечной мышцы у младенцев, говорится в отчете Американского колледжа кардиологии. Об этом пишет Sky News.О повреждениях миокарда у взрослых пациентов сообщалось с первых дней пандемии. Вместе с тем предполагалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно.Однако подобные травмы могут появляться и у младенцев. Такой вывод сделали в Американском колледже кардиологии, основываясь на отчете о лечении двухмесячного ребенка, у которого возникли обратимые повреждения миокарда и сердечная недостаточность после заражения коронавирусом.Младенец родился недоношенным на 33 неделе и провел первые три недели своей жизни в отделении интенсивной терапии.Он стал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Последующий тест на COVID-19 дал положительный результат, говорится в статье.Когда врачи провели электрокардиограмму, они обнаружили, что коронавирусная инфекция вызвала травмы сердечной мышцы и усугубила симптомы сердечной недостаточности у ребенка.Пациенту провели жидкостную реанимацию и искусственную вентиляцию легких, а также экспериментально ввели препарат ремдесивир.После лечения у младенца восстановилось нормальное функционирование сердечной мышцы и его выписали из больницы без дальнейшего приема каких-либо лекарств от сердечной недостаточности, говорится в отчете.Специалисты, составившие отчет, отметили, что большинство детей либо бессимптомно, либо легко переносят коронавирус, но описанный случай доказывает, что у младенцев возможны обратимые повреждения миокарда при COVID-19.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587514623.html
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коронавирус covid-19, здоровье

Врачи предупредили о повреждениях сердца у младенцев с COVID-19

19:44 03.12.2020 (обновлено: 20:17 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сердечной мышцы у младенцев, говорится в отчете Американского колледжа кардиологии. Об этом пишет Sky News.
О повреждениях миокарда у взрослых пациентов сообщалось с первых дней пандемии. Вместе с тем предполагалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно.
Однако подобные травмы могут появляться и у младенцев. Такой вывод сделали в Американском колледже кардиологии, основываясь на отчете о лечении двухмесячного ребенка, у которого возникли обратимые повреждения миокарда и сердечная недостаточность после заражения коронавирусом.
Младенец родился недоношенным на 33 неделе и провел первые три недели своей жизни в отделении интенсивной терапии.
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Он стал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Последующий тест на COVID-19 дал положительный результат, говорится в статье.
Когда врачи провели электрокардиограмму, они обнаружили, что коронавирусная инфекция вызвала травмы сердечной мышцы и усугубила симптомы сердечной недостаточности у ребенка.
Пациенту провели жидкостную реанимацию и искусственную вентиляцию легких, а также экспериментально ввели препарат ремдесивир.
После лечения у младенца восстановилось нормальное функционирование сердечной мышцы и его выписали из больницы без дальнейшего приема каких-либо лекарств от сердечной недостаточности, говорится в отчете.
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Специалисты, составившие отчет, отметили, что большинство детей либо бессимптомно, либо легко переносят коронавирус, но описанный случай доказывает, что у младенцев возможны обратимые повреждения миокарда при COVID-19.
 
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