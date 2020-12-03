https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587569738.html

Врачи предупредили о повреждениях сердца у младенцев с COVID-19

Врачи предупредили о повреждениях сердца у младенцев с COVID-19

Коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сердечной мышцы у младенцев, говорится в отчете Американского колледжа кардиологии. Об этом пишет Sky News. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:44

2020-12-03T19:44

2020-12-03T20:17

коронавирус covid-19

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_18106cd73eb3d76f80e3eac5d191f9ff.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сердечной мышцы у младенцев, говорится в отчете Американского колледжа кардиологии. Об этом пишет Sky News.О повреждениях миокарда у взрослых пациентов сообщалось с первых дней пандемии. Вместе с тем предполагалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно.Однако подобные травмы могут появляться и у младенцев. Такой вывод сделали в Американском колледже кардиологии, основываясь на отчете о лечении двухмесячного ребенка, у которого возникли обратимые повреждения миокарда и сердечная недостаточность после заражения коронавирусом.Младенец родился недоношенным на 33 неделе и провел первые три недели своей жизни в отделении интенсивной терапии.Он стал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Последующий тест на COVID-19 дал положительный результат, говорится в статье.Когда врачи провели электрокардиограмму, они обнаружили, что коронавирусная инфекция вызвала травмы сердечной мышцы и усугубила симптомы сердечной недостаточности у ребенка.Пациенту провели жидкостную реанимацию и искусственную вентиляцию легких, а также экспериментально ввели препарат ремдесивир.После лечения у младенца восстановилось нормальное функционирование сердечной мышцы и его выписали из больницы без дальнейшего приема каких-либо лекарств от сердечной недостаточности, говорится в отчете.Специалисты, составившие отчет, отметили, что большинство детей либо бессимптомно, либо легко переносят коронавирус, но описанный случай доказывает, что у младенцев возможны обратимые повреждения миокарда при COVID-19.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587514623.html

https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье