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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587568489.html
В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии, свидетельствует сводка Министерства... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:35
2020-12-03T20:13
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
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РИМ, 3 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии, свидетельствует сводка Министерства здравоохранения страны.Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 58 038.Ранее самое высокое число смертельных исходов фиксировалось 27 марта: тогда рекорд составил 969.Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 23 225, общее их количество составило 1 664 829. Накануне сообщалось о 20,7 тысячах случаев инфицирования. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были выявлены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.Рост числа выздоровевших за сутки составил 23 474 человека: общее число случаев выздоровления превысило 846 тысяч. Накануне сообщалось о рекордных 38,7 тысячи случаях выздоровления.В изоляции по месту жительства находятся свыше 724 тысяч человек из 759 тысяч зараженных. Последний показатель достиг пика 22 ноября, когда в Италии оказалось почти 806 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.Число пациентов отделений интенсивной терапии незначительно снизилось на 19 и достигло 3597, число госпитализированных составило 31,7 тысячи (-682 пациента). Накануне сокращение этих показателей составляло 47 и 357 пациентов соответственно.Соотношение числа сделанных тестов и новых выявленных случаев заражения составило 10,2%. В начале ноября оно превышало 17%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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в мире, коронавирус covid-19, италия

В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

19:35 03.12.2020 (обновлено: 20:13 03.12.2020)
 
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
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РИМ, 3 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии, свидетельствует сводка Министерства здравоохранения страны.
Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 58 038.
Ранее самое высокое число смертельных исходов фиксировалось 27 марта: тогда рекорд составил 969.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 23 225, общее их количество составило 1 664 829. Накануне сообщалось о 20,7 тысячах случаев инфицирования. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были выявлены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.
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Рост числа выздоровевших за сутки составил 23 474 человека: общее число случаев выздоровления превысило 846 тысяч. Накануне сообщалось о рекордных 38,7 тысячи случаях выздоровления.
В изоляции по месту жительства находятся свыше 724 тысяч человек из 759 тысяч зараженных. Последний показатель достиг пика 22 ноября, когда в Италии оказалось почти 806 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.
Число пациентов отделений интенсивной терапии незначительно снизилось на 19 и достигло 3597, число госпитализированных составило 31,7 тысячи (-682 пациента). Накануне сокращение этих показателей составляло 47 и 357 пациентов соответственно.
Соотношение числа сделанных тестов и новых выявленных случаев заражения составило 10,2%. В начале ноября оно превышало 17%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Италия
 
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