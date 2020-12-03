https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587550937.html
Калужские власти начали закупки лекарств от COVID-19 на следующий год
Калужские власти начали закупки лекарств от COVID-19 на следующий год
Правительство Калужской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:37
2020-12-03T17:37
2020-12-03T17:37
калужская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
здоровье - общество
совет федерации рф
анатолий артамонов
калужская область
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КАЛУГА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных новогодних каникулах не случился их дефицит, заявил губернатор региона Владислав Шапша.По данным правительства Калужской области, в четверг Шапша принял участие в работе круглого стола Совета Федерации, посвященного мерам поддержки бюджетов субъектов страны в связи со сложной экономической ситуацией по коронавирусу. Провел заседание председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.Калужский губернатор в своем выступлении обратил внимание на то, что перед предстоящими продолжительными новогодними каникулами необходимо производить закупки медикаментов заранее."Мы такие закупки проводим уже в этом году для того, чтобы в январе люди были обеспечены лекарствами, на это необходимы дополнительные средства уже в этом году", - заявил Шапша, которого цитирует правительство региона.Артамонов отметил успешный опыт закупки лекарственных препаратов в регионе."Вам удалось наладить процесс приобретения лекарств для стационаров. Централизованная закупка существенно повышает контроль. И нет остатков в лечебных учреждениях, не замораживаются эти деньги. Такой процесс нужно наладить в других регионах", – подчеркнул сенатор, слова которого приводятся в сообщении.Он также добавил, что в Калужской области принимаются серьезные меры по оптимизации бюджетных расходов, что очень важно в период пандемии.По мнению Шапши, в трехлетней перспективе бюджетная политика будет нацелена не только на преодоление последствий пандемии, но и на создание условий устойчивого роста экономики."Вряд ли эпидемиологическая ситуация резко изменится. Поэтому основная наша цель – четко сбалансировать доходы и расходы бюджета в новых условиях. Нам предстоит снижать уровень бедности, повышать качество услуг в социальной сфере, сохранять поддержку бизнеса, продолжать строительство капитальных объектов, в частности, нового инфекционного госпиталя, для того, чтобы, борясь с пандемией, не ухудшать качество плановой медицинской помощи", - подчеркнул он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201126/shapsha-1586490307.html
https://realty.ria.ru/20201125/restorany-1586262761.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, здоровье - общество, совет федерации рф, анатолий артамонов, калужская область
КАЛУГА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных новогодних каникулах не случился их дефицит, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, в четверг Шапша принял участие в работе круглого стола Совета Федерации, посвященного мерам поддержки бюджетов субъектов страны в связи со сложной экономической ситуацией по коронавирусу. Провел заседание председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.
Калужский губернатор в своем выступлении обратил внимание на то, что перед предстоящими продолжительными новогодними каникулами необходимо производить закупки медикаментов заранее.
"Мы такие закупки проводим уже в этом году для того, чтобы в январе люди были обеспечены лекарствами, на это необходимы дополнительные средства уже в этом году", - заявил Шапша, которого цитирует правительство региона.
Артамонов отметил успешный опыт закупки лекарственных препаратов в регионе.
"Вам удалось наладить процесс приобретения лекарств для стационаров. Централизованная закупка существенно повышает контроль. И нет остатков в лечебных учреждениях, не замораживаются эти деньги. Такой процесс нужно наладить в других регионах", – подчеркнул сенатор, слова которого приводятся в сообщении.
Он также добавил, что в Калужской области принимаются серьезные меры по оптимизации бюджетных расходов, что очень важно в период пандемии.
По мнению Шапши, в трехлетней перспективе бюджетная политика будет нацелена не только на преодоление последствий пандемии, но и на создание условий устойчивого роста экономики.
"Вряд ли эпидемиологическая ситуация резко изменится. Поэтому основная наша цель – четко сбалансировать доходы и расходы бюджета в новых условиях. Нам предстоит снижать уровень бедности, повышать качество услуг в социальной сфере, сохранять поддержку бизнеса, продолжать строительство капитальных объектов, в частности, нового инфекционного госпиталя, для того, чтобы, борясь с пандемией, не ухудшать качество плановой медицинской помощи", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф