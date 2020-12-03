https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587550937.html

Калужские власти начали закупки лекарств от COVID-19 на следующий год

Калужские власти начали закупки лекарств от COVID-19 на следующий год

Правительство Калужской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:37

2020-12-03T17:37

2020-12-03T17:37

калужская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владислав шапша

здоровье - общество

совет федерации рф

анатолий артамонов

калужская область

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КАЛУГА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области начало закупать необходимые для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии лекарства, чтобы на продолжительных новогодних каникулах не случился их дефицит, заявил губернатор региона Владислав Шапша.По данным правительства Калужской области, в четверг Шапша принял участие в работе круглого стола Совета Федерации, посвященного мерам поддержки бюджетов субъектов страны в связи со сложной экономической ситуацией по коронавирусу. Провел заседание председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.Калужский губернатор в своем выступлении обратил внимание на то, что перед предстоящими продолжительными новогодними каникулами необходимо производить закупки медикаментов заранее."Мы такие закупки проводим уже в этом году для того, чтобы в январе люди были обеспечены лекарствами, на это необходимы дополнительные средства уже в этом году", - заявил Шапша, которого цитирует правительство региона.Артамонов отметил успешный опыт закупки лекарственных препаратов в регионе."Вам удалось наладить процесс приобретения лекарств для стационаров. Централизованная закупка существенно повышает контроль. И нет остатков в лечебных учреждениях, не замораживаются эти деньги. Такой процесс нужно наладить в других регионах", – подчеркнул сенатор, слова которого приводятся в сообщении.Он также добавил, что в Калужской области принимаются серьезные меры по оптимизации бюджетных расходов, что очень важно в период пандемии.По мнению Шапши, в трехлетней перспективе бюджетная политика будет нацелена не только на преодоление последствий пандемии, но и на создание условий устойчивого роста экономики."Вряд ли эпидемиологическая ситуация резко изменится. Поэтому основная наша цель – четко сбалансировать доходы и расходы бюджета в новых условиях. Нам предстоит снижать уровень бедности, повышать качество услуг в социальной сфере, сохранять поддержку бизнеса, продолжать строительство капитальных объектов, в частности, нового инфекционного госпиталя, для того, чтобы, борясь с пандемией, не ухудшать качество плановой медицинской помощи", - подчеркнул он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/shapsha-1586490307.html

https://realty.ria.ru/20201125/restorany-1586262761.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, здоровье - общество, совет федерации рф, анатолий артамонов, калужская область