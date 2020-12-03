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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587525282.html
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу
В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:43
2020-12-03T15:43
распространение нового коронавируса
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
москва
пекин
китай
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется организованный общеевропейский ответ, говорится в обнародованном в четверг Европейской комиссией Плане действий в области демократии."Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, соседних странах и в мире с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж. Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа", - говорится в документе.В документе не приведены конкретные примеры такой дезинформации. Евросоюз ранее уже обвинял Россию и Китай в дезинформации в связи с пандемией коронавируса, Москва и Пекин отвергали обвинения. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.При этом в Евросоюзе признали, что угроза дезинформации в последнее время усилилась и внутри союза. "С другой стороны, также растет угроза дезинформации и со стороны внутренних игроков", - подчеркивается в докладе ЕК. В Еврокомиссии пояснили, что понимают под дезинформацией не только распространение откровенно ложного вредоносного контента, но также искажение информации, введение аудитории в заблуждение, использование манипулятивных тактик и фальшивых профилей в соцсетях."Новые условия требуют еще более тесного сотрудничества внутри ЕС… и с международными партнерами. Только путем объединения собранных знаний о гибридных угрозах (например, дезинформация, киберугрозы, влияние на выборы) в разных секторах ЕС может разработать всестороннее понимание природы этой угрозы, на которую необходимо реагировать эффективно", - указали в ЕК.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, москва, пекин, китай, в мире

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу

15:43 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется организованный общеевропейский ответ, говорится в обнародованном в четверг Европейской комиссией Плане действий в области демократии.
"Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, соседних странах и в мире с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж. Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа", - говорится в документе.
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В документе не приведены конкретные примеры такой дезинформации. Евросоюз ранее уже обвинял Россию и Китай в дезинформации в связи с пандемией коронавируса, Москва и Пекин отвергали обвинения. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
При этом в Евросоюзе признали, что угроза дезинформации в последнее время усилилась и внутри союза. "С другой стороны, также растет угроза дезинформации и со стороны внутренних игроков", - подчеркивается в докладе ЕК. В Еврокомиссии пояснили, что понимают под дезинформацией не только распространение откровенно ложного вредоносного контента, но также искажение информации, введение аудитории в заблуждение, использование манипулятивных тактик и фальшивых профилей в соцсетях.
"Новые условия требуют еще более тесного сотрудничества внутри ЕС… и с международными партнерами. Только путем объединения собранных знаний о гибридных угрозах (например, дезинформация, киберугрозы, влияние на выборы) в разных секторах ЕС может разработать всестороннее понимание природы этой угрозы, на которую необходимо реагировать эффективно", - указали в ЕК.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзМоскваПекинКитайВ мире
 
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