https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587481291.html
Назван фактор, резко увеличивающий риск госпитализации из-за COVID-19
Назван фактор, резко увеличивающий риск госпитализации из-за COVID-19
Ученые назвали фактор, в наибольшей степени влияющий на вероятность госпитализации при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:10
2020-12-03T12:10
2020-12-03T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые назвали фактор, в наибольшей степени влияющий на вероятность госпитализации при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.Группа специалистов Geisinger проанализировала медицинские карты 12 971 человека, которые прошли тестирование на COVID-19 в системе больницы в период с 7 марта по 19 мая. Из этой группы 1604 были инфицированы COVID-19, а 354 потребовалась госпитализация. Исследователи проследили связи между заболеваниями, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией с COVID-19.Выяснилось, что хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией, а вероятность госпитализации пациентов с COVID-19 с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у пациентов без заболевания почек.По мнению ученых, такая ситуация может быть связана с тем, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587451917.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Ученые назвали фактор, в наибольшей степени влияющий на вероятность госпитализации при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE
.
Группа специалистов Geisinger проанализировала медицинские карты 12 971 человека, которые прошли тестирование на COVID-19 в системе больницы в период с 7 марта по 19 мая. Из этой группы 1604 были инфицированы COVID-19, а 354 потребовалась госпитализация. Исследователи проследили связи между заболеваниями, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией с COVID-19.
Выяснилось, что хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией, а вероятность госпитализации пациентов с COVID-19 с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у пациентов без заболевания почек.
По мнению ученых, такая ситуация может быть связана с тем, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.