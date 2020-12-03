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В Москве за сутки госпитализировали 1606 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1606 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:15
2020-12-03T11:25
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коронавирусы
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг."В столице подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1606 пациентов с COVID-19

11:15 03.12.2020 (обновлено: 11:25 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
"В столице подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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