https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587470325.html

В Москве за сутки госпитализировали 1606 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1606 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:15

2020-12-03T11:15

2020-12-03T11:25

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг."В столице подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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