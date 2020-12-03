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В Москве выявили 7750 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 7750 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:05
2020-12-03T11:05
2020-12-03T11:05
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно данным штаба, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3692 новых случая заболевания, в Подмосковье - 1193.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург