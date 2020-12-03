https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587467297.html

В России впервые выявили более 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые выявили более 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За сутки в 85 российских регионах выявили 28 145 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:02

2020-12-03T11:02

2020-12-03T11:34

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 28 145 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе.У 21,3 процента зараженных не проявилось симптомов. До этого пять дней подряд этот показатель не превышал 27 тысяч. Предыдущий максимум регистрировали 27 ноября — 27 543 случая.Умерли еще 554 человека (днем ранее зафиксировали рекорд по смертности — 589). Выздоровели 29 502 пациента. Это максимальный показатель по выписке.Больше всего инфицированных в Москве — 7750 (накануне 5191), Петербурге — 3692 и Подмосковье — 1193. Эти регионы стабильно держатся в тройке лидеров. Меньше всего таких в Еврейской автономной области — 31, на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе, где заразился один человек.За все время эпидемии в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев COVID-19. Умерли более 41 тысячи человек, вылечились свыше 1,8 миллиона. Темп прироста ускорился до 1,2 процента.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 63,3 миллиона инфицированных, а согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, таковых 64,5 миллиона. Почти полтора миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — 13,4 миллиона, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/test-1586721789.html

чукотка

москва

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