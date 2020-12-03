https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587467297.html
В России впервые выявили более 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России впервые выявили более 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За сутки в 85 российских регионах выявили 28 145 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:02
2020-12-03T11:02
2020-12-03T11:34
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_0:110:2737:1650_1400x0_80_0_0_9aed2a10d3ebdb69dcb381ac7af72a04.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 28 145 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе.У 21,3 процента зараженных не проявилось симптомов. До этого пять дней подряд этот показатель не превышал 27 тысяч. Предыдущий максимум регистрировали 27 ноября — 27 543 случая.Умерли еще 554 человека (днем ранее зафиксировали рекорд по смертности — 589). Выздоровели 29 502 пациента. Это максимальный показатель по выписке.Больше всего инфицированных в Москве — 7750 (накануне 5191), Петербурге — 3692 и Подмосковье — 1193. Эти регионы стабильно держатся в тройке лидеров. Меньше всего таких в Еврейской автономной области — 31, на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе, где заразился один человек.За все время эпидемии в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев COVID-19. Умерли более 41 тысячи человек, вылечились свыше 1,8 миллиона. Темп прироста ускорился до 1,2 процента.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 63,3 миллиона инфицированных, а согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, таковых 64,5 миллиона. Почти полтора миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — 13,4 миллиона, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201128/test-1586721789.html
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_125:26:2737:1985_1400x0_80_0_0_05a751b37a57ffa5c5d317e95cefeb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество