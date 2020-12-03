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В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19
В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19
Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:59
2020-12-03T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
лос-анджелес
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости COVID-19, говорится в постановлении, в котором также перечисляются многочисленные исключения из предписанного.Как сообщается в документе, опубликованном на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, "город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту", после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. "Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной", - говорится в постановлении.По решению мэра, постановление, введенное ранее летом, временно заменяется другим приказом, "необходимым для защиты жизни и имущества Лос-Анджелеса", который в ступает в силу незамедлительно."Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома", - говорится в приказе. Для бездомных власти должны предоставить временное укрытие. Покидать место проживания можно только в случае необходимости. Согласно проставлению, все предприятия и компании, требующие личного присутствия сотрудников и не подпадающие под исключения, должны приостановить свою деятельность.Однако приказ предусматривает широкий перечень исключений. В частности продолжат работу медучреждения, продовольственные магазины, заправки, автомастерские, финансовые учреждения и многое другое. Граждане имеют право пользоваться их услугами по мере необходимости и соблюдением эпидемиологических мер.Как отмечается, нарушение правил постановления может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, лос-анджелес, в мире

В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

09:59 03.12.2020 (обновлено: 10:02 03.12.2020)
 
© AP Photo / Richard VogelВид Лос-Анджелеса
Вид Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Richard Vogel
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости COVID-19, говорится в постановлении, в котором также перечисляются многочисленные исключения из предписанного.
Как сообщается в документе, опубликованном на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, "город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту", после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. "Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной", - говорится в постановлении.
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По решению мэра, постановление, введенное ранее летом, временно заменяется другим приказом, "необходимым для защиты жизни и имущества Лос-Анджелеса", который в ступает в силу незамедлительно.
"Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома", - говорится в приказе. Для бездомных власти должны предоставить временное укрытие. Покидать место проживания можно только в случае необходимости. Согласно проставлению, все предприятия и компании, требующие личного присутствия сотрудников и не подпадающие под исключения, должны приостановить свою деятельность.
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Однако приказ предусматривает широкий перечень исключений. В частности продолжат работу медучреждения, продовольственные магазины, заправки, автомастерские, финансовые учреждения и многое другое. Граждане имеют право пользоваться их услугами по мере необходимости и соблюдением эпидемиологических мер.
Как отмечается, нарушение правил постановления может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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