https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587457605.html

В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:59

2020-12-03T09:59

2020-12-03T10:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

лос-анджелес

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости COVID-19, говорится в постановлении, в котором также перечисляются многочисленные исключения из предписанного.Как сообщается в документе, опубликованном на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, "город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту", после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. "Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной", - говорится в постановлении.По решению мэра, постановление, введенное ранее летом, временно заменяется другим приказом, "необходимым для защиты жизни и имущества Лос-Анджелеса", который в ступает в силу незамедлительно."Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома", - говорится в приказе. Для бездомных власти должны предоставить временное укрытие. Покидать место проживания можно только в случае необходимости. Согласно проставлению, все предприятия и компании, требующие личного присутствия сотрудников и не подпадающие под исключения, должны приостановить свою деятельность.Однако приказ предусматривает широкий перечень исключений. В частности продолжат работу медучреждения, продовольственные магазины, заправки, автомастерские, финансовые учреждения и многое другое. Граждане имеют право пользоваться их услугами по мере необходимости и соблюдением эпидемиологических мер.Как отмечается, нарушение правил постановления может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201008/izolyatsiya-1578814619.html

https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html

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коронавирус covid-19, лос-анджелес, в мире