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В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Заменять маски шарфами нельзя, носить их нужно правильно, только тогда они защищают от коронавируса, заявил РИА Новости ведущий эксперт центра молекулярной... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:33
2020-12-03T07:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заменять маски шарфами нельзя, носить их нужно правильно, только тогда они защищают от коронавируса, заявил РИА Новости ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он уточнил, что медицинские маски являются эффективными для защиты от коронавируса, если их правильно использовать. Маска должна прилегать как можно плотнее к лицу, она должна закрывать нос и рот. Надевать ее нужно чистыми руками. Носить маску можно ограниченное количество времени –два-три часа в спокойном состоянии, а в случае физической активности, ее надо менять сразу, как только она становится влажной, пояснил Лебедев.По его словам, снимать маску нужно за веревочки, которые фиксируют маску на ушах, стараться не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски, если такое все же произошло, то после этого руки нужно помыть с мылом или использовать антисептик. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок

06:33 03.12.2020 (обновлено: 07:24 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр АлпаткинШарф
Шарф - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заменять маски шарфами нельзя, носить их нужно правильно, только тогда они защищают от коронавируса, заявил РИА Новости ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком",- сказал Лебедев.
Он уточнил, что медицинские маски являются эффективными для защиты от коронавируса, если их правильно использовать. Маска должна прилегать как можно плотнее к лицу, она должна закрывать нос и рот. Надевать ее нужно чистыми руками. Носить маску можно ограниченное количество времени –два-три часа в спокойном состоянии, а в случае физической активности, ее надо менять сразу, как только она становится влажной, пояснил Лебедев.
По его словам, снимать маску нужно за веревочки, которые фиксируют маску на ушах, стараться не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски, если такое все же произошло, то после этого руки нужно помыть с мылом или использовать антисептик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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