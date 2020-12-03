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Исследование: регулярные тренировки помогают легче перенести коронавирус
Исследование: регулярные тренировки помогают легче перенести коронавирус
Регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:16
2020-12-03T06:16
2020-12-03T06:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус, говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди респондентов 85% сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что болели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.При этом 15% опрошенных указали, что прекратили тренировки в фитнес-клубах, а 6% сообщили, что прекратили с марта любые виды физической активности."По итогам этого опроса мы получили важное подтверждение для всей индустрии: занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое главное - легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19", - отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, слова которой приводятся в исследовании.Совместное исследование Ассоциации операторов фитнес-индустрии и исследовательской компании Content Research проходило в ноябре методом онлайн-опроса. В нем приняли участие порядка 7 800 респондентов, проживающих во всех федеральных округах России. В выборку попали клиенты, бывшие клиенты фитнес-клубов, а также сторонники здорового образа жизни и спортсмены-любители. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус
, говорится в исследовании "Фитнес vs Corona", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев", - отмечается в сообщении по результатам исследования.
Среди респондентов 85% сообщили, что не болели коронавирусом, 15% сказали, что болели им. В свою очередь среди перенесших коронавирус респондентов тяжело болевших было больше среди тех, кто не тренируется, чем среди тренирующихся регулярно.
При этом 15% опрошенных указали, что прекратили тренировки в фитнес-клубах, а 6% сообщили, что прекратили с марта любые виды физической активности.
"По итогам этого опроса мы получили важное подтверждение для всей индустрии: занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое главное - легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19", - отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, слова которой приводятся в исследовании.
Совместное исследование Ассоциации операторов фитнес-индустрии и исследовательской компании Content Research проходило в ноябре методом онлайн-опроса. В нем приняли участие порядка 7 800 респондентов, проживающих во всех федеральных округах России. В выборку попали клиенты, бывшие клиенты фитнес-клубов, а также сторонники здорового образа жизни и спортсмены-любители.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.